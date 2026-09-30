Nuevo cruce entre la Nación y la Provincia por la seguridad

El violento asalto a balazos que un custodio de la ministra Alejandra Monteoliva sufrió ayer en González Catán, motivó un nuevo cruce entre el gobierno nacional y el provincial por la inseguridad. Fue cuando la senadora oficialista Patricia Bullrich culpó a la gestión del gobernador, Axel Kicillof, de la falta de seguridad en la Provincia; para que luego fuera el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien saliera a reclamar a la Nación fondos que le adeuda a la Provincia.

En declaraciones a la prensa, Alonso se refirió al distrito donde ocurrió el incidente con el custodio de Monteoliva y afirmó: “La Matanza es un distrito que tiene una intensidad delictiva más alta que el promedio de la Provincia. Pero, si se miran los datos de la Procuración sobre el robo automotor con arma de fuego, hubo una disminución en La Matanza”.

Y, destacó la Policía bonaerense detuvo a los dos motochorros acusados de participar en el ataque.

En esa línea, el Ministro de Kicillof le pidió a Nación los “750 mil millones de pesos” que le quitó. “A nosotros nos dejan solos, estamos haciendo un esfuerzo impresionante”.

Durante la entrevista, Alonso fue más a fondo y aseguró que esa baja de recursos para la seguridad de parte del gobierno nacional también repercutió en la decisión de Patricia Bullrich, de dejar el ministerio de Seguridad de la Nación para ser senadora.

“El Presidente no le da recursos al ministerio de Seguridad. Está con las manos atadas (por la ministra de Seguridad). ¿Por qué piensa que se fue? (por Bullrich) No le daban recursos. Esa es mi interpretación”, aclaró.

Alonso reconoció que “el problema en la Provincia es la droga” y que agilizaron el sistema de patrullaje en las zonas más críticas. Además, le criticó al presidente Milei que no le respondió “las más de 20 notas” que le envió para que se reúna con Kicillof.

“En casi tres años de gobierno no fue capaz de llamarlo. Es muy difícil ponerse de acuerdo con un gobierno que no quiere hablar”, lamentó.

LA RESPUESTA DE BULLRICH

A través de sus cuentas de las redes sociales, la senadora libertaria se refirió al aumento de los episodios de inseguridad en la Provincia y responsabilizó a la gestión de Axel Kicillof.

“De nuevo la Provincia de Buenos Aires. De nuevo La Matanza. Delincuentes con pedido de captura disparando a matar y con su pase libre para delinquir. Mi apoyo total al suboficial mayor Farías de la PFA, a su familia y a toda la fuerza” de seguridad, dijo en un posteo de X.

Y agregó: “Espero que estos delincuentes queden detenidos. Y que Kicillof se despierte de una vez: la seguridad en el Conurbano bonaerense es un desastre mientras él ya está pensando en una carrera presidencial. ¿La inseguridad, una sensación? ¿Los toma de tontos? Es su responsabilidad, ‘Gobernador’”.

Por su parte, la ministra Alejandra Monteoliva destacó que los responsables del hecho ya fueron detenidos y que quedaron a disposición de la Justicia.

“Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga”, sostuvo.

Más tarde, Monteoliva partició de un encuentro en la Casa Rosada, donde la inseguridad fue uno de los temas que se analizaron, tras el episodio que su custodio sufrió en La Matanza.

Junto a funcionarios y legisladores evaluaron medidas y observaron “con preocupación la escalada de inseguridad” de las últimas semanas en distintos centros urbanos, dijeron fuentes del Gobierno.