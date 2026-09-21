Nuevos trascendidos sobre un acuerdo judicial

En medio de las negociaciones por la suspensión de las PASO, comenzaron a circular trascendidos sobre conversaciones informales entre la Casa Rosada y distintos gobernadores para avanzar en un eventual acuerdo judicial.

Según fuentes citadas en ámbitos oficiales, el entendimiento podría incluir un nuevo intento para completar las vacantes de la Corte Suprema y avanzar, después de casi nueve años de interinato, con la designación del Procurador General.

La posibilidad formaría parte de un paquete más amplio de negociaciones entre el Gobierno y los mandatarios provinciales. “El Gobierno no lo impulsa, pero tampoco lo veta”, señaló una fuente oficial al tanto de esos diálogos.

Dentro del Ejecutivo existen funcionarios que consideran conveniente abrir antes de fin de año una instancia de negociación para retomar el proyecto de completar la Corte y la Procuración. Algunos gobernadores también habrían vuelto a colocar el tema sobre la mesa.

En ese esquema aparece el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, como uno de los nombres mencionados para ocupar la Procuración. Su eventual postulación formaría parte del paquete que se encuentra bajo análisis en esas conversaciones.

El avance de las tratativas judiciales estaría vinculado, además, con la negociación por la suspensión de las PASO.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es uno de los principales interlocutores del Gobierno con los gobernadores y mantiene un vínculo político de larga data con Mahiques.

Santilli ya mantuvo reuniones con gobernadores aliados y prevé continuar las conversaciones con mandatarios del radicalismo. El objetivo oficial es reunir los consensos necesarios para llevar la reforma política al Senado antes de fin de mes.

En paralelo, algunos gobernadores peronistas y legisladores con diálogo con la Casa Rosada aparecen, según los trascendidos, como posibles participantes de una negociación integral que podría abarcar la reforma política y el escenario judicial.

Por ahora, el eventual acuerdo no está cerrado y tampoco existe una definición pública del presidente Javier Milei sobre una nueva estrategia para completar la Corte y designar al Procurador. Las conversaciones, de acuerdo con las fuentes citadas, permanecen en una etapa exploratoria.