Odriozola destacó el potencial productivo de Bahía Blanca y pidió más infraestructura

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, participó de la inauguración de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca, donde resaltó la incorporación de tecnología en el sector agrícola, el vínculo entre producción y energía y las oportunidades para la ganadería nacional.

“Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense atravesaron años muy difíciles. El clima puso a prueba a productores, empresas, instituciones y familias enteras. Esta región conoce la adversidad, pero también conoce algo igualmente importante: cómo volver a pararse. Y aquí se nota”, expresó Odriozola durante su discurso en la exposición que la Sociedad Rural de Bahía Blanca realiza en Bordeu.

El dirigente también proyectó metas para la ganadería nacional y destacó la posibilidad de transformar el gas de Vaca Muerta en fertilizantes estratégicos para la producción, en línea con lo planteado por el presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, Nicolás González Martínez.

En relación con el sector agrícola de la región, Odriozola puso el foco en la incorporación de tecnologías de riego, entre ellas los sistemas de pivote, avance frontal y goteo subterráneo, destinados a estabilizar los rendimientos y brindar mayor previsibilidad.

“Cuando existen condiciones para producir, el productor responde, invierte, incorpora tecnología, mejora genética, fertiliza, busca producir más y hacerlo con menores riesgos”, sostuvo.

Según explicó, la adopción de estas tecnologías fue favorecida por la reducción de los costos de algunos equipamientos, las posibilidades de financiamiento y los incentivos fiscales derivados del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Otro de los ejes de su discurso fue la relación entre la actividad agropecuaria y el desarrollo energético. En ese sentido, Odriozola definió a Bahía Blanca como el punto de encuentro natural entre el gas extraído de Vaca Muerta y la elaboración de insumos estratégicos para la agricultura.

El vicepresidente de la SRA mencionó el anuncio de la nueva planta de urea de Pampa Energía, diseñada para producir 2,1 millones de toneladas anuales, y el proyecto de ampliación de la planta de Profertil en Ingeniero White, cuya capacidad supera actualmente 1,3 millones de toneladas al año.

“Gas argentino transformado en fertilizante argentino, utilizado por productores argentinos para producir más trigo, más maíz, más alimentos y más forrajes. Eso es integración y tiene un enorme valor estratégico en un mundo de crecientes tensiones geopolíticas”, aseguró.

En cuanto a la producción de carne bovina, Odriozola destacó el impulso de los mercados internacionales y celebró la reciente apertura del mercado de Japón para las carnes de todo el territorio nacional. También mencionó la ampliación de la cuota con Estados Unidos a 100.000 toneladas, el sostenimiento de 513.000 toneladas destinadas a China, el nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur y las negociaciones en curso con Filipinas, Indonesia y Corea.

En ese marco, planteó como objetivo elevar la producción nacional de carne: “Hoy estamos produciendo 3 millones de toneladas, igual que hace 40 años. Tenemos que romper esa barrera, e irnos a las 4,5 o 5 millones de toneladas, lo que se va a lograr con paciencia, aumentando los rodeos y con el aumento del peso de faena”.

A su vez, reconoció el trabajo conjunto de la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la gestión del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Para consolidar estas oportunidades, Odriozola reclamó estabilidad, una reducción de los costos de transacción, respeto a la propiedad privada y una fuerte inversión en infraestructura vial, ferroviaria y rutas.

En ese contexto, se dirigió al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y le realizó un pedido concreto: “Le pido que se mande (sic) un triple (NdR: por el pasado de basquetbolista) para que la Sociedad Rural Argentina sea convocada a integrar las comisiones de caminos rurales y de seguridad de Bahía Blanca. Queremos participar, aportar experiencia e información desde la mirada de quienes todos los días transitan esos caminos, producen y viven en esta región”.

Finalmente, Odriozola destacó el valor educativo de la exposición de Bordeu para inspirar a las nuevas generaciones en las distintas disciplinas que integran la cadena agroindustrial moderna, desde la agronomía y la veterinaria hasta la programación, los datos y la logística.