Operativos de seguridad en el Casco y los barrios

La Municipalidad desplegó el fin de semana nuevos operativos en distintos barrios del partido con el objetivo de mejorar la seguridad y la convivencia urbana, prevenir el delito y ordenar el tránsito vehicular.

En ese sentido, a través de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), la Secretaría de Seguridad explicó que consolidó su presencia en el territorio con controles y retenes dinámicos estratégicamente planificados en zonas de alta circulación peatonal y vehicular, como los accesos a la ciudad y los centros comerciales.

A raíz de estos procedimientos, se pusieron a disposición de la justicia 14 personas implicadas en distintos delitos, se controlaron 2.917 vehículos, se labraron 92 actas por diversas infracciones, se secuestraron 77 motos y 11 autos por incumplimiento de la normativa vigente o falta de documentación exigible y se detectaron 59 casos de alcoholemia positiva.

Los trabajos se llevaron adelante en puntos neurálgicos, como 7 y 43, 12 entre 51 y 53, 520 y 167 (Melchor Romero), 131 y 419 (Villa Elisa), la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires y el Peaje de Hudson, en el que se intervino de manera conjunta con personal de Aubasa. Además, la GUP concretó interacciones con personal policial.

Secuestran 34 vehículos

Según anunciaron oficialmente, la secretaría de Control Urbano y Convivencia labró 1.196 actas por diversas infracciones de tránsito, secuestró 34 vehículos y acarreó 190 y detectó 2 casos de alcoholemia positiva en el marco de operativos de prevención, ordenamiento y control del tránsito. Además, llevó adelante operativos de remoción de vehículos abandonados.

Los operativos de las distintas secretarías se realizaron tanto en el Casco urbano como en los barrios, indicándose puntos como la diagonal 74 y 24, 27 y 75 (Altos de San Lorenzo), 44 y 36, 13 y 32, 25 y 71 y los centros comerciales de la avenida 7 y las calles 8, 12 y Cantilo (City Bell); en tanto que junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se concretaron operativos en la bajada de la autopista, el Arco de Villa Elisa, 403 y Camino General Belgrano (Villa Elisa), Ruta Provincial 11 y diagonal 74 (Tolosa) y 120 y 530 (Tolosa).