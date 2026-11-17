La mesa chica del oficialismo volverá a reunirse hoy a las 11, después de tres semanas sin encuentros. Motivo oficial: ordenar la agenda legislativa de fin de año. En la misma sobresalen dos gran ítems: Presupuesto 2027, más hacia el fin de año, y la reforma política, cuyo objetivo central para el Gobierno es postergar las Primarias Abiertas del año próximo.

Se llega con cierta tensión interna a ese encuentro, en especial con la senadora Patricia Bullrich por sus diferenciaciones públicas respectos a ciertos aspectos del oficialismo. Por ejemplo, en materia económica. Pero los hermanos Milei la necesitan de su lado para que avancen sus proyectos. Por ahora no confrontan directamente con ella y postergan cualquier definición sobre si dejarla en el redil o ponerle límites.

La cumbre libertaria ocurrirá algunas horas antes de otra reunión clave en el Senado: para las 15 está agendada la comisión de Asuntos Constitucionales en la que los libertarios intentarán firmar despacho de comisión sobre la reforma electoral, cuyo texto aún está en borrador pero ya se sabe que introduciría una novedad: reflotar las listas colectoras para cargos legislativos nacionales, de modo que en las provincias a la boleta de “Milei Presidente” se le pueda colgar la nómina de legisladores violeta y la oferta de los gobernadores que pacten con el Gobierno.

Más ruido

Este tema volvió a generar ruido dentro del oficialismo en las últimas horas. Es que el domingo último, el ex diputado Gerardo Milman (dirigente que responde a Patricia Bullrich y, de hecho, es de su extrema confianza), calificó de inconstitucional el sistema de colectoras, sobre todo para las provincias que eligen senadores nacionales. Se leyó como un mensaje para Balcarce 50 de Bullrich, aunque no fue ella quien lo dijo.

Milman dijo lo siguiente, en su cuenta de X y por alguna radio: “Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional”. Recordó que en cada distrito se eligen tres bancas en forma conjunta: dos para el partido o la coalición más votada y una para la primera minoría. “No puede haber 3 Senadores de un mismo Partido Político o Alianza transitoria”, concluyó.

El objetivo de su planteo parece ser este: varias listas de un mismo espacio -en este caso una alianza entre el gobierno y un el partido de un gobernador- pueden sumar votos para un frente solo porque de lo contrario el reparto por mayoría y primera minoría que fija el artículo 54º de la Constitución podría alterarse.

No es una objeción nueva del bullrichismo: la propia Patricia ya había expresado reparos a las colectoras cuando el Gobierno empezó a incluirlas en la negociación con los gobernadores.

Lo dicho: en Casa Rosada leyeron el mensaje de Milman como una señal enviada por la propia senadora, que había anticipado que no escondería sus diferencias. Ayer a la mañana, Milman volvió a publicar en X, con otro tono: “Mucho rumor de rupturas sin sustento real. Trabajamos para que el rumbo se ratifique en el 2027 sin especulaciones”.

Pareció un intento de bajar la tensión horas antes de la cumbre en Balcarce 50 de hoy, a la que asistirá Bullrich. La posibilidad de incorporar las colectoras había sido un pedido de un sector de la UCR como prenda de negociación antes de acompañar la reforma electoral.

Contando votos

El calendario legislativo avanza en paralelo a la interna. El senador fueguino de LLA Agustín Coto, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocó una reunión para hoy a las 15 en el salón Arturo Illia. En el temario figura un solo punto: el expediente PE-102/26, el mensaje 110/26 y el proyecto de ley de reforma electoral integral que el Poder Ejecutivo envió en abril.

El oficialismo busca firmar dictamen hoy mismo y llegar a la media sanción en la sesión del proyecto el 26 de noviembre.

Por ahora los votos para el oficialismo no están asegurados, aunque el jefe de Gabinete Diego Santilli, negociador con los gobernadores, se la pasa diciendo que sí. Si se suman el bloque propio libertario, el PRO (que por ahora ha dicho que no le cierra la idea de sacar las PASO), los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados, el Gobierno confía en contar con 38 almas, número suficiente pero justo. Pero no en todas las bancadas aliadas hay acuerdo. “No veo tan certero que tengan los votos”, ha dicho el titular del pequeño bloque PRO, Martín Goerling.

El oficialismo necesita la mayoría absoluta de 37 votos para aprobar el proyecto.