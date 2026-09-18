Ordenaron desalojar el predio de Fate ocupado por trabajadores y devolverlo a la empresa

La Justicia de San Isidro ordenó desalojar el predio donde funcionaba la planta de Fate, ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, y disponer su restitución a la empresa. La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por la compañía.

El conflicto se inició el 18 de febrero, cuando Fate anunció el cierre de la planta y la desvinculación de 920 trabajadores. Desde entonces, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) mantienen la ocupación del establecimiento y reclaman la reapertura de la fábrica y la continuidad de los puestos de trabajo. El gremio sostiene que el cierre constituye un “lockout patronal” ilegal, una interpretación que la empresa rechaza.

En su resolución, la Cámara consideró que las instancias de conciliación laboral desarrolladas tanto en el ámbito nacional como en la provincia de Buenos Aires ya habían finalizado y que, después de más de siete meses de conflicto, la continuidad de la ocupación había perdido capacidad para destrabar la situación.

Por ese motivo, los jueces resolvieron “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”. Sin embargo, aclararon que la decisión no implica una definición sobre el fondo del conflicto laboral, por lo que las cuestiones relacionadas con indemnizaciones, compensaciones, acuerdos y la situación de los trabajadores deberán continuar por las vías correspondientes.

La Justicia recordó que la conciliación obligatoria a nivel nacional comenzó el 18 de febrero y, luego de una prórroga, finalizó el 18 de marzo. En el ámbito bonaerense, la instancia se inició el 18 de marzo y se extendió hasta el 21 de abril, sin que se alcanzara una solución definitiva.

De acuerdo con la resolución, actualmente hay 24 personas imputadas por la ocupación del predio. La Cámara también tomó en cuenta que, según la documentación presentada por Fate, la cantidad de trabajadores que no aceptaron acuerdos de desvinculación y finalmente fueron despedidos se redujo a 196, mientras que otras desvinculaciones fueron realizadas de manera voluntaria. La empresa informó además que su dotación de personal en relación de dependencia llegó a cero.

El SUTNA cuestionó duramente el fallo, al que calificó de “aberrante”, y convocó a los trabajadores y a organizaciones que acompañan el reclamo a reforzar la presencia en las inmediaciones de la planta. Para este viernes anunció un abrazo al establecimiento y una conferencia de prensa.

La Cámara, al mismo tiempo, señaló que la restitución del inmueble deberá realizarse teniendo en cuenta la situación de las personas que permanecen en el lugar y mediante protocolos y medidas de cuidado para reducir los riesgos durante el procedimiento.