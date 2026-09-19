Ordenaron el desalojo de la planta de Fate

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de FATE y ordenó la restitución del inmueble ubicado en Virreyes, partido de San Fernando.

El predio se encuentra tomado por los trabajadores desde febrero, luego de conocerse la decisión de la firma de terminar con las operaciones.

El Tribunal fundamentó su decisión en el vencimiento definitivo de los plazos de conciliación obligatoria -tanto en el fuero nacional como en el ámbito provincial- sin que se lograran avances que permitieran destrabar el conflicto.

Aunque la medida habilita la devolución de las instalaciones a la firma, los magistrados aclararon que el fallo no sienta postura sobre el fondo de la cuestión laboral.

La ocupación se extiende desde el 18 de febrero por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), tras el cierre de la empresa que derivó en el despido de 920 empleados.

Para el sindicato la medida equivale a un lokout patronal. El gremio calificó la orden judicial de “aberrante” y llamó a reforzar la presencia de los trabajadores en el lugar.

Según trascendió, la representación legal de FATE aportó certificaciones contables notificadas ante ARCA, mediante las cuales se acreditó que entre febrero y mayo se formalizaron 900 bajas voluntarias.

En consecuencia, la nómina de ex empleados que rechazaron el acuerdo y quedaron formalmente despedidos se redujo a 196, llevando a cero la plantilla de personal en relación de dependencia a la fecha.

FUNDAMENTOS

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro decidió “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”. El tribunal sostuvo que corresponde avanzar con la devolución del predio, aunque aclaró que la medida no implica una definición sobre el fondo de la cuestión laboral. El expediente se inició a partir del pedido de lanzamiento formulado por Fate, que cuestionó la permanencia de los ocupantes en el predio.