OSSE licitó obras para modernizar la Estación Cloacal Magallanes en Mar del Plata

Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) realizó la primera apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 13/2026 para avanzar con la modernización de la Estación Elevadora Cloacal Magallanes, ubicada en el cruce de la avenida De los Trabajadores y la calle Magallanes, en Mar del Plata.

La obra contempla una inversión oficial de $1.432.348.611, financiada con fondos propios, y tendrá un plazo de ejecución de 210 días. Esta primera etapa estará enfocada en trabajos de obra civil que permitirán avanzar posteriormente con las adecuaciones mecánicas necesarias para optimizar el funcionamiento de la estación.

“La intervención forma parte de un plan de modernización por etapas y permitirá recuperar capacidad para el transporte de los efluentes y reducir los costos de mantenimiento electromecánico de las colectoras e impulsiones que funcionan en el sector portuario”, destacó Tomás Amato, presidente de OSSE.

Entre los objetivos de la intervención se encuentra mantener limpio el canal de aspiración para evitar inconvenientes en el funcionamiento de las bombas y posibles obstrucciones. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia y confiabilidad de la infraestructura y favorecer la continuidad operativa del sistema cloacal.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el área técnica de OSSE, los trabajos incluyen la construcción de una cámara de bombeo con reja metálica para filtrado, tapas de acceso y guías para compuertas de regulación de caudal.

Además, se construirán tres cámaras de hormigón armado que estarán conectadas entre sí y vinculadas con el sistema existente mediante una nueva cañería de hormigón armado de 800 milímetros de diámetro.

Para ejecutar la obra se utilizarán aproximadamente 243 metros cúbicos de hormigón armado, junto con distintas tareas vinculadas a la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.

La Estación Elevadora Cloacal Magallanes se encuentra operativa desde 1954 y recibe líquidos cloacales provenientes del barrio Punta Mogotes, la estación de bombeo Escollera Sur ubicada en el Parque Industrial del Puerto, el barrio Puerto, el colector de la costa y las cuencas correspondientes a la estación de bombeo Base Naval y los clubes náuticos.

Desde la estación, los efluentes son derivados hacia la Tercera Cloaca Máxima, que los transporta hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ubicada en el kilómetro 506 de la Ruta 11.

La intervención forma parte del sistema integral de saneamiento que OSSE sostiene y opera de manera permanente, desde la recolección y el transporte de los efluentes hasta su tratamiento y disposición final.

En este esquema, tanto la EDAR como el Emisario Submarino cumplen un rol central y funcionan las 24 horas, los 365 días del año, como parte de un proceso continuo de saneamiento y cuidado ambiental.

La modernización de la infraestructura se enmarca en una gestión orientada a mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento y sostener la prestación continua de los servicios sanitarios en Mar del Plata.