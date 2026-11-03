Otorgan a la Comuna el uso de los terrenos de 115 para la Ferroautomotor

El Municipio firmó ayer con el Gobierno nacional el permiso de uso por seis meses de los terrenos de 115 y diagonal 80, donde prevé construir la nueva Terminal Ferroautomotor. Con este paso, se consolida el proceso para la compra del predio y el diseño del proyecto cuya obra, estiman, comenzaría en 2028.

El proyecto para la Ferroautomotor que impulsa el intendente, Julio Alak, implica la adquisición por parte de la Comuna de los galpones que se encuentran detrás de la Estación de Trenes de 1 y 44, que son propiedad del Estado nacional.

Se trata de un inmueble con una superficie aproximada de 23.833 metros cuadrados, ubicada en parte del cuadro de la Estación La Plata de la Línea Roca, en el sector delimitado por calle 115 y diagonal 80.

La compra del inmueble, afirmaron ayer a EL DIA, se realizará con la venta de la Terminal de 4 y 42 más recursos municipales. Y posibilitará el objetivo: descomprimir el tránsito en la zona del Centro y facilitar la combinación de múltiples medios de transporte, al confluir micros de larga distancia y trenes en un sólo lugar.

EL CONVENIO

Si bien las conversaciones entre la Comuna y el Gobierno nacional para avanzar con el proyecto se iniciaron el año pasado, ayer ambas administraciones formalizaron la iniciativa con un convenio que firmaron en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal el intendente Alak y el vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Joaquín Sánchez Charró.

El papel otorga al Municipio un “permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra”, y destinado a la construcción de la nueva Terminal Multimodal de Transporte Público.

Es porque el inmueble pertenece al Estado nacional y se encuentra bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). A través del convenio, la AABE autoriza su utilización para el desarrollo de la futura terminal ferroautomotor, sin que ello implique por ahora la transferencia de la propiedad a la Municipalidad.

Sin embargo, establece un plazo máximo de 180 días para que la Comuna ratifique su compromiso de compra del terreno, cuya adquisición definitiva estará sujeta a los procedimientos administrativos y las autorizaciones correspondientes. En ese tiempo deberán establecerse, además, el valor del lugar y las condiciones de pago.

A partir de esta rúbrica, la gestión municipal iniciará, por un lado, el proceso legal para la adquisición del lugar y, por otro, el diseño del proyecto para la construcción de la Terminal Ferroautomotor, lo que incluirá, además de planos, presupuestos y funciones, estudios de impacto ambiental y del tránsito en toda la zona.

El proyecto contempla la construcción de una Terminal Ferroautomotor de aproximadamente 7.000 metros cuadrados cubiertos conectada con los andenes de la estación ferroviaria de La Plata, que permitirá integrar los servicios de trenes y colectivos de media y larga distancia en un mismo complejo.

En diálogo con este diario, el concejal oficialista Sergio Resa y exsecretario de Planeamiento local explicó que la idea del Municipio es la de comenzar con la ejecución de las obras en 2028. En un plazo de dos años los platenses se encontrarían usando el nuevo predio.

El urbanista contó que la nueva infraestructura buscará reorganizar el funcionamiento del transporte público y contribuir al descongestionamiento del centro de la ciudad, reduciendo la circulación de ómnibus de media y larga distancia en sectores residenciales.

La propuesta se enmarca en una estrategia de planificación y ordenamiento urbano orientada a modernizar la infraestructura de transporte, optimizar la conectividad y mejorar la accesibilidad en la capital bonaerense.