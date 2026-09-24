Otro delicado error, pero con un volantazo a tiempo

Otra vez el oficialismo se pegó un tiro en el pie, en este caso con el tema Discapacidad. La novedad, en todo caso, es que esta vez pegó el volantazo a tiempo. En efecto, cambió el rumbo mientras se trataba el tema en comisión y evitó así -en principio- una piña política en el recinto, cuando se trate el Presupuesto 2027.

La marcha atrás incluyó no sólo borrar lo que vino en el proyecto elaborado por el ministerio de Economía sino que mantuvo casi idénticos los artículos centrales de la prórroga de la emergencia en el área, una iniciativa impulsada por los bloques más críticos.

El proyecto que ayer obtuvo dictamen aún convive con el capítulo 6 del Presupuesto, el del ajuste del área, que en los hechos va en sentido contrario. Está el compromiso del oficialismo de eliminarlo pero hay desconfianza en sectores opositores: es que La Libertad Avanza ya ha roto varias promesas a sus socios legislativos coyunturales.

Esa desconfianza refleja el diagnóstico que pintó la senadora oficialista Patricia Bullrich hace unos días atrás cuando, enterada del recorte en Discapacidad por “los diarios”, puso el grito en el cielo y habló de que esos gestos sin criterios políticos le dificultan a La Libertad Avanza la concreción de acuerdos necesarios.

Es que ella venía trabajando con los opositores para lograr la aprobación del Presupuesto bajo la promesa de que el Gobierno revería para el año próximo sus obsesiones de recortes en áreas sensibles. Como Discapacidad o financiamiento universitario. Cuando entró el proyecto al Congreso comprobó que tenía todo lo que ella -previa conversación con el Ejecutivo, se presume que con Javier Milei o su hermana- había prometido que no tendría.

Lo mismo le pasó a Martín Menem en Diputados, pero el riojano no hizo escándalo porque es una suerte de “valet” de Karina. Es como que no se le permite alzar la voz. Pero, se confirmó en estas horas, recibió una oleada de reclamos de las bancadas no violetas.

Así, el oficialismo consiguió ayer 42 firmas que le dieron un dictamen de mayoría en la cuestión, con el aval de los bloques del PRO, la UCR y, con matices, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Independencia y la Neuquinidad. Con 36 firmas, la oposición fue por un dictamen de minoría para directamente prorrogar la ley de Emergencia en Discapacidad, que incluye adhesiones de Unión por la Patria (UP), de Provincias Unidas, de la Izquierda y de Elijo Catamarca.

DESCONFIANZA

El espacio de Argentina Federal, que encabeza el misionero Oscar Herrera Ahuad, firmó en disidencia el dictamen libertario. No fue el único. ¿Por qué? Por la mencionada desconfianza que impera en torno a la letra chica del proyecto: básicamente que se incorpore al Presupuesto la partida correspondiente. Eso es debido a esa falta de palabra que expuso Bullrich hace días atrás como algo nocivo para el oficialismo, en una suerte de ejercicio diferenciador de la dama.

Reviste un cierto gusto a victoria para Bullrich en su embate contra el ministro de Economía

O sea que no saldría la prorroga de la Emergencia en Discapacidad pero lo que saldrá, de no mediar sorpresas y si se aprueba el dictamen de mayoría, es casi lo mismo que dice esa ley -muy resistida por Milei en su momento, con un criterio contable- sin la palabra “emergencia”.

La movida reviste un cierto gusto a victoria para Bullrich, ya mirada como díscola en sectores de la Casa Rosada, porque fue quien alertó sobre la falta de tacto de Economía: el gesto de enviar el Presupuesto con “guadañazos” y sin avisar a los negociadores políticos puso realmente en peligro la aprobación del proyecto integral, que es el cálculo de gastos, ingresos y previsiones varias para el año próximo de toda la administración nacional. También profundiza para la senadora su enfrentamiento con el ministro Caputo, tal vez el más bancado por Milei de todo el gabinete.

Lo que hizo el oficialismo, tarde, al desautorizar lo que había mandado Caputo al Congreso es una suerte de control de daños. Que fueron menores y le evitaron directamente una derrota política dura, como hubiera sido que se frene la aprobación del Presupuesto por el retiro de apoyo de los aliados o que hubiera salido un dictamen de mayoría en la cuestión discapacidad impulsado por la oposición.