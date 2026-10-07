Otro encuentro cercano con gobernadores

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz recibió ayer en su provincia al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a su segundo, Ignacio Devitt y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Al anfitrión lo acompaño su colega de Catamarca, Raúl Jalil. El motivo: la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna.

La iniciativa, a cargo de la empresa Posco Holdings, prevé la explotación de 100 mil toneladas de litio. En el acto participaron el máximo representante de la empresa en el país, Chang In-hwa, y el embajador de Corea del Sur en la Argentina, Lee Chong Hwa. El Presidente, que había recibido a fines de julio en Casa Rosada al presidente coreano Lee Jae-Myung, no fue de la partida pero -se explicó- a fin de mes visitará a Jalil para monitorear los avances de explotaciones de Glencore y Río Tinto.

Esta vez no hubo demasiado tiempo para charlas y negociaciones políticas, que es lo que lleva adelante Santilli con los gobernadores, pero fue una nueva postal para mostrar que la buena sintonía entre el gobierno y los mandatarios no se terminó en París, donde la semana pasada viajaron 13 gobernadores dialoguistas para participar de la Argentina Week organizada por la Casa Rosada, un evento para “vender” al país en el mundo empresario y financiero francés.

Allí en la Ciudad Luz hubo una cena en la embajada argentina que reunió a los mandatarios -sin el presidente Milei- que dejó una anécdota: Saenz no pudo concurrir porque acompañó a su amigo Jalil a una obligada visita al médico presidencial para que le tratara un dolor en el ciático, que el viaje de 13 horas a Europa había agravado.

En ese encuentro, estuvieron Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, que plantearon a los presentes la necesidad de apurar un acuerdo con las provincias por el Presupuesto 2027 y para avanzar en la suspensión de las PASO. En el gobierno se definió esa comida como el “inicio de un romance”.

A pesar de su ausencia en la mencionada cena, Sáenz fue uno de los gobernadores que más aprovechó la cita en París. Se reunió con la CEO de la productora de litio Eramet, que anunció una inversión de 350 millones de dólares en su provincia, y con directivos de Río Tinto, que avanzan con una explotación de 2500 millones de dólares; pudo fotografiarse con el presidente francés Emmanuel Macron y le regaló a Milei su libro “Federalismo y progreso”.

En su visita de ayer a Salta, Santilli desplegó dotes de seducción política. Ponderó que la provincia ya sumó vía inversiones US$ 9.380 millones de dólares aprobados y Catamarca unos 9 mil millones.

Sin mesa política

El viaje de El Colorado y Karina obligó a suspender la reunión de la mesa política de los martes.

Los dos gobernadores habían visitado oportunamente a Santilli en Balcarce 50 para avanzar con sus pedidos para el Presupuesto y están alineados para que sus legisladores apoyen la reforma política.

“Quiero traerles el saludo del Presidente. Esta nueva inversión significa más producción, más empleo y más oportunidades para la región”, festejó ayer la secretaria general de la Presidencia. El gobernador les devolvió el gesto. “Que nos acompañen Karina y Diego no es un dato menor. Desde el centro del país, el Gobierno nos levanta la mano al norte argentino para que seamos grandes”, se entusiasmó.

Lo dicho: el Gobierno busca acelerar las negociaciones con los gobernadores para aprobar el Presupuesto y suspender las PASO. Tienen, en cierta medida, la llave del Congreso. El ministro coordinador prevé mantener encuentros con los mandatarios radicales esta misma semana.

En la Rosada, por otra parte, preparan una agenda que le permitirá a Milei y a su hermana pisar varias provincias y multiplicar fotos de alcance político fuera de su despacho. Los referentes del Gobierno visitarán los emprendimientos vinculados al RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones), que los libertarios lograron instaurar como gancho para atraer capitales y los gobernadores con recursos en sus provincias aprovechan.

Acercamiento

Antes de regresar al país desde Francia, el salteño Sáenz había aplaudido el acercamiento de Milei a los gobernadores. “Me encantó que diga federalismo dentro de su discurso. Es una palabra por la que tanto luchamos los que vivimos en el norte”, festejó el salteño, de pasado ligado al massismo. El hombre viene acompañando casi todas las leyes más importantes impulsadas por el oficialismo. Ahora respalda la eliminación de las PASO.

Dato: Salta es la cuarta provincia que más fondos discrecionales vía Aportes del Tesoro Nacional recibió durante los casi tres años de gestión mileísta. Además, es el distrito que tiene más inversión proyectada del Gobierno para el año que viene, según el proyecto de Presupuesto 2027. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad destinaría $ 141.591 millones para obras de conectividad, mantenimiento y recuperación de calzadas en Salta.

El catamarqueño Jalil, en tanto, no se queda atrás. En París reclamó a viva voz que el peronismo “afloje hasta abril” para darle aire a la economía y también se manifestó a favor de eliminar las Primarias.

Estos gobernadores están alineados para que sus legisladores apoyen la reforma política