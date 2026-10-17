Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Cuentas nacionales

Otro mes con superávit fiscal en el sector público

Por Redacción

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que septiembre cerró con superávit las cuentas públicas. El resultado primario fue equivalente a 1,2% del PBI y el financiero, al 0,3% del producto en los primeros ocho meses del año.

“El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre. En relación con septiembre del año pasado, el superávit financiero se incrementó 215,6%”, indicó el funcionario en un posteo de la red social X.

Y agregó que la dinámica del noveno mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025″.

En septiembre, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15.884.585 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 36,5%. Así, estuvieron por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que llegó al 33,4%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?