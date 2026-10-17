Otro mes con superávit fiscal en el sector público

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que septiembre cerró con superávit las cuentas públicas. El resultado primario fue equivalente a 1,2% del PBI y el financiero, al 0,3% del producto en los primeros ocho meses del año.

“El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre. En relación con septiembre del año pasado, el superávit financiero se incrementó 215,6%”, indicó el funcionario en un posteo de la red social X.

Y agregó que la dinámica del noveno mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025″.

En septiembre, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15.884.585 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 36,5%. Así, estuvieron por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que llegó al 33,4%.