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Lo anunció caputo

Otro mes con superávit fiscal en las cuentas

Por Redacción

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que agosto cerró con superávit de las cuentas públicas, luego de pagar vencimientos de deuda. El resultado primario fue equivalente a 1,1% del PBI y el financiero, al 0,2% del producto en los primeros ocho meses del año.

“Desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB”, remarcó Caputo en un posteo en la red social X. El resultado financiero superavitario fue producto del saldo primario positivo y del pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público por $1.354.793 millones.

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