Otro mes de caída para las ventas minoristas

El escenario para las pequeñas y medianas empresas (pymes) sigue siendo complicado. Las ventas minoristas aumentaron apenas un 0,3% interanual en septiembre, a precios constantes, pero cayeron un 1,2% frente a agosto en la medición desestacionalizada. Con ese resultado, acumulan una retracción del 2,1% en los primeros nueve meses del año con respecto al mismo período del año pasado, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La leve mejora interanual convivió con dificultades para sostener el consumo. El comportamiento comercial durante el mes pasado estuvo marcado por la convivencia entre una recuperación interanual marginal y la persistencia de una demanda fragmentada, orientada esencialmente a compras cotidianas y de bajo valor.

El freno intermensual de septiembre frente a agosto respondió a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares del octavo mes del año, junto con la pérdida de dinamismo en los ingresos disponibles de los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas.

Si bien el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, las familias mantuvieron una marcada cautela presupuestaria, concentrando sus desembolsos en reposiciones necesarias y postergando consumos de mayor envergadura.

Por sectores

En el desagregado sectorial, cinco de los siete rubros relevados presentaron variaciones interanuales positivas. El mayor incremento correspondió a Textil e indumentaria (+5%), seguido por Calzado y marroquinería (+3,5%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+3,3%); Farmacia (+1,5%); y Perfumería (+0,7%). En contraste, dos sectores registraron caídas, encabezados por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,4%); y Alimentos y bebidas (-3,1%).

En alimentos las operaciones fueron de bajo importe y se priorizaron productos de primera necesidad. “En carnicerías se acentuó la sustitución de cortes vacunos por alternativas avícolas”, advirtió el informe.

Sobre las subas en indumentaria y calzado, la CAME aclaró que venían de caídas pronunciadas en septiembre de 2025. En esos sectores, los comerciantes consultados manifestaron que “tuvieron rentabilidad negativa a cambio de obtener mayor liquidez financiera”. En ese sentido, las cuotas a plazos cortos sin interés y las promociones bancarias “resultaron determinantes para asegurar el cierre de operaciones”.

Por otro lado, durante septiembre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 19,4%, mientras que la suba mensual fue del 8,7%.

En cuanto a las expectativas para los próximos 12 meses, el 44,1% de los consultados estimó que el desempeño de su firma permanecerá constante, reflejando un alza leve de 0,2 puntos frente al informe de agosto. A su vez, un 41,8% de las respuestas proyectó un panorama futuro más favorable —un punto menos que el mes anterior—, en tanto que el 14,1% restante prevé un empeoramiento.

Ante la consulta sobre la conveniencia de realizar inversiones, el 55,7% de los comerciantes consideró que no es una etapa propicia, reduciéndose 2,2 puntos porcentuales con respecto a la medición precedente, mientras que el 31% optó por no definir su posición y un 13,4% avaló la concreción de nuevos desembolsos de capital.

Al examinar el balance cualitativo sobre la situación interanual de los comercios, el 50,2% de los dueños de pymes encuestados señaló que el estado de su empresa no presentó cambios con respecto al mismo mes del año anterior. Esta respuesta mostró una suba de 2,8 puntos porcentuales en comparación con el 47,4% registrado en agosto. Simultáneamente, el porcentaje que manifestó un retroceso en las condiciones de su actividad descendió al 44,3%, lo que representa una baja de 2,2 puntos porcentuales frente a la medición previa. Finalmente, la proporción de firmas que logró una evolución favorable se situó en el 5,6%, marcando una contracción marginal de 0,5 puntos porcentuales en el período.