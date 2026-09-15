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Y chispazos con un senador kirchnerista

Otro reclamo de LLA por la seguridad

Por Redacción

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Juanes Osaba, cuestionó al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y apuntó contra la gestión de Axel Kicillof por la situación de inseguridad en La Plata.

En un posteo publicado en sus redes sociales, Osaba sostuvo: “El Ministro de Inseguridad Alonso se lavó las manos y dijo que la inseguridad es una ‘sensación’. Kicillof culpó a Milei. Y en La Plata, Alak guarda silencio”.

Y agregó: “La culpa nunca es de ellos. Mientras se pasan la pelota, los platenses viven con miedo. Háganse cargo. La Plata se parece cada día más al conurbano que gobiernan”.

En tanto, la remoción de un jefe policial en José C. Paz luego del asesinato de otro joven durante un asalto, motivó que el senador kirchnerista y exintendente de ese distrito, Mario Ishii, cargara contra la gestión del gobernador Kicilof. “Le aconsejo al Gobernador que se ponga a laburar. La provincia es un desastre. Tienen que dejar de hacer politiquería barata”, le lanzó.

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