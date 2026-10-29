Otro voto contra Cuba

Argentina votó en contra de condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba y reafirmó así su alineamiento con el gobierno de Donald Trump. El canciller Pablo Quirno comunicó la decisión mediante su cuenta de la red social X: “En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina votó en contra de la resolución relativa a Cuba, porque no hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales”.

Ayer la votación fue de 130 votos a favor de levantar el embargo, 17 en contra y 25 abstenciones, mientras que el año pasado había sido de 165 positivos, 7 negativos y 12 abstenciones. Esta vez, países de Occidente como Alemania, Italia y Letonia se abstuvieron por primera vez en 34 años.