Panorama económico: calma y pocos negocios, luego de una semana extraordinaria

Luego de largas ruedas con muchísima volatilidad, el cierre de la semana se caracterizó en casi todas partes por tener dos condiciones: calma en los precios y pocos volúmenes operados. Esto ocurrió en la previa de un fin de semana largo (el lunes no hay negocios en Argentina por el 25 de mayo y tampoco en Wall Street por el Día de los Caídos).

El petróleo cedió otro 1%, con el WTI a US$ 97 por barril y el Brent a US$ 104, en un precio todavía muy costoso, que obliga a los mercados grandes a mantener tasas de interés altas por más tiempos para pelear contra la inflación que genera el aumento de los combustibles.

De ese modo, el escenario está planteado para que el precio del petróleo se mantenga en niveles muy altos durante bastante tiempo, lo cual está manteniendo bajo presión a los metales básicos, pero sin que haya pánico en los mercados, que están sostenidos por la presentación de balances trimestrales con grandes ganancias y sin pánico, por lo que el oro, la plata y las criptomonedas, es decir las posiciones refugio, están con valores en leve retroceso.

Tampoco hubo gran movimiento con el dólar mundial, y en la Argentina los dólares siguen flotando, con el blue quieto, pero con leve repunte para los dólares oficiales y financieros, que de todos modos pierden en lo que va de mayo tanto contra la tasa de interés como contra la inflación, lo cual garantiza que el carry trade está prácticamente agotado.

Y después de una semana extraordinaria, con exportaciones y superávit comercial en niveles altísimos, con un crecimiento de la actividad económica mucho más firme que lo que se suponía y, ahora, con el anuncio del Presidente Milei y del ministro Caputo de baja de retenciones a la exportación tanto para el campo como para la industria, el Banco Central cerró la semana con más compra de dólares y con el nivel de reservas brutas más alto de los últimos siete años.

EL FMI Y LA BOLSA

Además de esto, el board del FMI aprobó lo que está haciendo el Gobierno, liberó los US$ 1000 M que estaban trabados. Y eso causó una mejora en los bonos argentinos, con leve baja del riesgo país. Pero donde el impulso no se hizo presente fue en los papeles privados argentinos, con descenso en la Bolsa local y con baja en bloque de hasta el 6% para las ADR argentinas que cotizan en NY.

Muchos preguntaron cuál es la razón para que la Bolsa de Buenos Aires sea la peor de todas en lo que va de 2026, sobre todo también después de un 2025 malo. Y la razón es que durante 2024 los precios subieron de manera vertical, hasta niveles que antes no se había visto. Pero, de fondo, se comprende que mientras las tasas del mundo sigan altas, los mercados voluntarios de deuda seguirán cerrados para el país, con una muralla de vencimientos por venir, tanto en 2027 como en 2028.

LOS VENCIMIENTOS DE DEUDA

En línea con eso, mientras Caputo sigue diciendo que todo marcha de acuerdo al plan, aunque ahora con recaudación más renuente y superávit fiscal más complejo, y sin que el riesgo país aún no haya bajado como se esperaba, la secretaría de finanzas anunció el menú de papeles para afrontar el próximo miércoles un vencimiento de deuda bastante sencillo, de apenas $ 2,9 B.

Además, como Caputo tiene la orden de Milei de no ir a Wall Street mientras no le cobren a la Argentina una tasa de por lo menos 6% anual para colocar bonos (lo cual significaría un riesgo país de apenas 150 puntos), el ministro de Economía tiene todo listo para seguir financiándose en el mercado local, esperando tomar otros US$ 500 M en los bonos AO27 y AO28, pagando tasas de casi 5% anual y de algo más del 8% anual respectivamente.

EL MERCADO CAMBIARIO

En tanto, en el mercado cambiario argentino, el dólar blue se mantuvo quieto, pero los dólares oficiales y financieros repuntaron. Con el dólar oficial a $1.419,74, el BCRA compró US$139 M en el mercado local y, al final del día, la autoridad monetaria sumó reservas por US$52 M y a nivel bruto se llegó al máximo nivel en siete años.

Con esas condiciones, el dólar oficial subió $8,08 hasta $1.419,74, el dólar blue no cambió y siguió a $1.425, el dólar senebi subió $6,38 hasta $1.429,68, el dólar mep mejoró $7,51 hasta $1.430,89 y el contado con liqui subió $6,53 hasta $1.484. Por lo que la brecha entre el oficial y el blue fue del 0% y la brecha entre el ccl y el mayorista 6%.

En los bancos, mientras tanto, ahorristas e inversores siguen protestando por las altas comisiones que cobran los bancos para mantener posiciones, sin que Sturzenegger desregule nada en ese frente. Así, los pesos se siguen mudando a billeteras virtuales que no asaltan a los tenedores de valores y, como consecuencia, sigue el lento repunte de las tasas de los plazos fijos: por plata chica siguió a 19,9% anual (15% en bancos grandes y 24% en bancos chicos) y por plata grande subió de 25,3 a 25,5% anual.

Al mismo tiempo, como las exportaciones suben de manera notable y como la actividad económica trepa a un ritmo anual del 5,5%, hay confianza en que los vencimientos de deuda se podrán pagar, con o sin Wall Street. Por lo que, con pocos negocios, los bonos argentinos subieron más del 0,2% y el riesgo país bajó 5 unidades hasta 514 puntos básicos.

En papeles privados, mientras tanto, todavía sigue retumbando la cantidad de dinero que ganó Nvidia y los índices de la Bolsa de Nueva York se encontraron con otro día en verde, con suba del 0,2% para el Nasdaq, del 0,4% para el S&P y del 0,6% para el Dow. En tanto que las Bolsas latinoamericanas no tuvieron la misma suerte: San Pablo bajó 0,8% y la Bolsa de México no se movió.

EL MERCADO BURSÁTIL

Y al mercado bursátil argentino tampoco le fue bien. Con $ 50.920 M operados en acciones y $ 176.755 M en cedears, la Bolsa de Buenos Aires bajó 1,1%. Mientras que las ADR argentinas que se transan en NY anotaron una baja en bloque del 2 al 6% para BBVA, Supervielle, Bioceres, Central Puerto, Macro, Edenor, TGS y Loma Negra.

En commodities, por último, la tensa calma está ahí, presente, como si fuera un ruido silencioso. El petróleo bajó 1%. Los metales preciosos descendieron. los metales básicos siguen para arriba. En Chicago, hubo mejoras para la soja y el maíz, pero el trigo retrocedió. En Rosario, al contrario, el trigo subió, pero bajaron la soja y el sorgo.