Para disipar el “riesgo kuka”, el modelo liberal debe mostrar buenos resultados

El riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos, nivel muy elevado para la situación fiscal de equilibrio y la férrea voluntad de pago que el Gobierno muestra con la deuda pública. Países emergentes con situación fiscal más comprometida tienen niveles de riesgo país mucho más bajos.

El Ejecutivo lo atribuye al prontuario fiscal de la Argentina, un incumplidor serial. Y también a lo que denomina el “riesgo kuka”. Esto es, la posibilidad de que el electorado se vuelque a favor del retorno al populismo.

El riesgo es justificado porque el escenario económico actual es bastante adverso. A un 2025 que perfilaba de despegue, le siguió un 2026 con estancamiento económico, persistencia de la caída del empleo formal y aumento del empleo informal con aumento del desempleo. Las remuneraciones reales están estancadas y a pesar de que la inflación está controlada aumentó la pobreza.

En este escenario, no es extraño que aparezcan nostálgicos de los años 2004 al 2012 cuando crecían la economía, el empleo formal y los salarios reales. Por esto emerge el “riesgo kuka”. Porque una parte del electorado asocia los buenos tiempos con el populismo, dado que sin populismo los tiempos parece que son malos.

El lector podría cuestionar –con razón– que los buenos tiempos del 2004–2012 no fueron gracias al populismo sino a la gran bonanza internacional que llevó los términos del intercambio de Argentina a niveles récord. Con excelentes términos del intercambio en el comercio exterior había bonanza para repartir.

LOS TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO

Siendo así, habría que mirar cómo son los términos del intercambio ahora para Argentina.

Bueno, fuimos a ver los términos del intercambio y lo que dio es que tomando como base el año 2000 = 100, los términos del intercambio no pararon de subir hasta un nivel de 167 en el 2012. En el 2024 cuando comienza a actuar este gobierno (no populista) los términos del intercambio estaban en 157 y en el 2026 están en 170. Sorpresa.

Si tenemos términos del intercambio parecidos en el 2012 y en el 2026 y en el 2012 los tiempos eran buenos y en el 2026 son malos es natural que mucha gente piense que el populismo es el camino. Queda demostrado entonces que para reducir el riesgo del populismo hay que ajustar las políticas actuales. Hay que mostrar que el libre mercado con Estado equilibrado brinda crecimiento económico con desarrollo social.

¿QUÉ CAMBIOS HABRÍA QUE HACER?

Lo más urgente es normalizar los mercados monetario y cambiario. Se está en un modelo de libertad, pero con estos dos mercados importantes para el buen funcionamiento de la economía reprimidos.

En el mercado monetario la contracción de la liquidez hace que la tasa de interés sea muy elevada desalentando la inversión productiva y el crédito al consumo privado que son los dos motores de la economía cuando hay estabilidad de precios.

En el mercado cambiario sigue vigente el cepo para las empresas. El campo a través del agro, la energía y la minería aumentan la oferta de dólares, pero las empresas urbanas tienen reprimida la demanda por el cepo. Esto genera apreciación cambiaria para la economía urbana (no para el agro, energía y minería que son muy competitivos). El cambio debería ser a favor de la libertad. Habría que eliminar todo tipo de restricción al acceso al mercado cambiario para que el valor del dólar se determine por el libre juego de la oferta y la demanda. Tal como dice la teoría liberal.

LA REFORMA TRIBUTARIA

Lo otro que también es urgente, pero lleva más tiempo (lo cual refuerza el consejo de que hay que comenzar lo antes posible), es la reforma tributaria unificando el IVA con Ingresos Brutos provincial y tasas municipales. Estos dos últimos impuestos hoy están matando a las empresas productivas por lo costoso y jurídicamente inseguro que es cumplir con su pago y porque las provincias y municipios les colocan alícuotas astronómicas a los bancos que, naturalmente, las trasladan a las tasas de interés que ya son altísimas por la política monetaria.

Esta reforma estructural lleva más tiempo porque requiere un acuerdo entre la Nación y las provincias. Pero no porque sea difícil hay que posponerla indefinidamente.

Para disipar el “riesgo kuka” el modelo de la libertad tiene que mostrar buenos resultados.