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SUBIERON 3,7% PROMEDIO

Para el Indec, los salarios le ganaron a la inflación de abril

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Por Redacción

El índice de salarios que elabora el INDEC mostró un aumento de 3,7% durante abril en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 1,1 puntos porcentuales por encima del nivel de inflación de ese mes, que fue de 2,6%.

El crecimiento de los sueldos durante abril se explicó por los incrementos de 4% en el sector privado registrado, de 2,3% en el sector público y de 4,7% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado. Esa variación se ubicó 4,5 puntos por encima de la inflación acumulada en el mismo período, que fue de 32,4%.

El índice de salarios mostró un incremento de 3,7% en abril. Al desagregar los datos por tipo de empleo, se mantienen diferencias entre los aumentos que percibieron los distintos sectores.

Los datos mensuales indican que en el cuarto mes los empleados del sector registrado tuvieron un incremento de 3,5% en sus remuneraciones. Esa cifra está integrada por la mejora de 4% en el sector privado y 2,3% en el sector público (1,6% en la administración nacional y 2,5% en las provincias).

En el orden interanual, los salarios del sector registrado crecieron alrededor de 29,4%, menos que el promedio general y quedaron por debajo de la inflación para el mismo período, que fue de 32,4%. La pérdida se verificó tanto en los sueldos de trabajadores públicos (29,6%) como privados (29,3%).

El dato más llamativo volvió a estar en el segmento no registrado. Los salarios informales aumentaron 4,7% en abril y acumulan una suba interanual de 69,6%, muy por encima del resto de los sectores y de la evolución de los precios.

Sin embargo, este comportamiento responde en parte al rezago estadístico habitual del indicador, que capta variaciones de meses anteriores. Aun así, muestra una tendencia de recomposición de ingresos tras el fuerte deterioro previo.

Con estos números, el índice general de salarios empieza a revertir las pérdidas mensuales que mostró durante el primer trimestre ante el aumento de la inflación.

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