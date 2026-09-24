Para la OCDE, Argentina crecerá menos este año

La economía argentina crecerá 2,6% en 2026, según proyectó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de un recorte de 0,2 puntos porcentuales con respecto al pronóstico previo. Es la segunda baja consecutiva que el mismo organismo hace para ese pronóstico: en junio ya había proyectado una caída de 1,6 puntos para el PBI de este año.

En las expectativas para 2027 también hubo una reducción de medio punto, ya que la OCDE estimó que el PBI local avanzará 3% en lugar del 3,5% previsto hace poco más de tres meses.

En tanto, las proyecciones para el crecimiento global de la OCDE tuvieron correcciones marginales. Para 2026, el organismo espera que la economía mundial avance un 2,9% (0,1 puntos más que en junio) y que los países del G20 se expandan 3,1%. Hacia 2027 la proyección global es del 3% para ambos grupos.

La OCDE también elevó sus expectativas de inflación para la Argentina en comparación con el informe previo. Para 2026 espera que los precios suban un 30,8%, lo que significó un alza de 0,3 puntos con respecto al pronóstico de junio. Para 2027, el aumento fue de 4,9 puntos y llevó la estimación al 20,5%.

“En las economías de mercado emergentes del G20, se prevé que la inflación general aumente del 4,1% en 2025 al 4,8 % en 2026”, indicó el reporte.