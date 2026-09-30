París recibe a Milei con una protesta de periodistas

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) protestó hoy contra el presidente Javier Milei, a quien considera un "depredador" de la libertad de prensa, con un camión que proyectó por el centro de París mensajes del mandatario en la red social X contra los periodistas, aprovechando su visita a Francia.

"No odiamos lo suficiente a los periodistas" o "Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo" son algunos de sus mensajes proyectados en francés por el camión de RSF.

Milei es "claramente un peligro para la libertad de la prensa", uno de sus "depredadores", dijo el director general de RSF, Thibaut Bruttin, recordando que Argentina cayó 58 puestos en la clasificación mundial elaborada cada año por esta organización con sede en París.

Argentina figura actualmente en el puesto 98 de 180 países por "las injurias, la difamación y las amenazas" de su administración hacia los periodistas y los medios críticos y por sus políticas que "agravan" la concentración de medios y la precarización del oficio, según la organización.

"Además es un tuitónamo compulsivo", agregó Bruttin. Según RSF, Milei publicó 1.674 mensajes "hostiles a la prensa" en 47 días entre abril y mayo de 2026, "más de 35 por día".

"Es un personaje que no sólo utiliza las técnicas de Donald Trump, sino que además las lleva a otro nivel", agregó el responsable de RSF, recordando que el mandatario estadounidense "ataca de forma preventiva" a los periodistas, "incluso antes de que hayan publicado lo que sea".

La acción de RSF se produce al inicio de una visita de tres días de Milei a la capital de Francia, donde se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron, y presidirá el evento Argentina Week, para atraer inversionistas a su país.