Paritarias bonaerenses: en septiembre no habría suba salarial a estatales y docentes

Pese a la insistencia de los sindicatos, la paritaria bonaerense sigue sin reabrirse. Y todo indica que la pretensión de los gremios de que la Provincia disponga algún aumento salarial con los sueldos de septiembre no se hará realidad.

El llamado a retomar la negociación no llega pero, además, ya está en marcha el proceso de liquidación de los salarios de este mes. La conclusión que sacan por estas horas los representantes sindicales es que la administración de Axel Kicillof “salteará” septiembre y que para el mes en curso no habrá una mejora en los ingresos de los trabajadores.

Si bien era una posibilidad de asomaba en el menú de opciones en el marco de la paritaria, el paso del tiempo sin un llamado formal a retomar las negociaciones por parte del gobierno bonaerense le dio aún más entidad a esa presunción que fue ganando terreno entre los sindicatos.

Los gremios estatales, docentes y judiciales vienen reclamando desde hace varias semanas que la negociación se retome. Era el compromiso oficial asumido durante el último acuerdo salarial que estableció un aumento total del 7% escalonado, dividido en un 5% para julio y un 2% para agosto (calculado sobre los sueldos de junio).

CUELLOS DE BOTELLA

El hecho de que esté prácticamente confirmado que no habrá aumento salarial en septiembre (la única posibilidad sería que se acuerde en las próximas semanas y se pague retroactivo con los salarios de octubre) tiene cierta lógica en función de la situación financiera por la que atraviesa la Provincia.

SALTOS EN DOS MESES

En junio la administración de Kicillof no dispuso aumento y anunció semanas después la suba del 7 por ciento escalonado. En ese momento se justificó la decisión en que estaba haciendo todos los esfuerzos posibles para pagar en tiempo y forma el medio aguinaldo.

Esa misma situación podría emparentarse a lo que ocurrió en septiembre. En el mes en curso el gobierno de la Provincia pagó 420 millones de dólares en concepto de amortización e intereses de bonos internacionales producto de la renegociación de la deuda que encaró Kicillof a poco de iniciar su mandato.

Ese monto equivale a un medio aguinaldo, de acuerdo a lo que afirman fuentes oficiales.

En ese contexto, con la negociación de septiembre virtualmente cerrada, ahora los gremios apuntan los cañones a la reapertura de las conversaciones con la Provincia con la idea de conseguir una suba para octubre y noviembre.

Y reservarse diciembre para una última negociación de 2026 en la que buscarán no perder contra la inflación del año que rondaría el 30 por ciento.