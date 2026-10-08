La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) reclamó la reapertura urgente de las paritarias salariales y advirtió que, si no hay respuestas, analizará posibles medidas de fuerza, entre ellas un paro.

El planteo fue formalizado a través de una nota presentada ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, en la que la federación pidió retomar las negociaciones con el Gobierno provincial para discutir una actualización de los salarios de los trabajadores estatales.

El reclamo se produce en medio de las conversaciones trabadas entre la administración de Axel Kicillof y los sindicatos del sector. En septiembre no hubo aumento salarial y los trabajadores siguen a la espera de una nueva oferta para los próximos meses.

La demora en la negociación alimenta el malestar gremial por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de definiciones sobre una recomposición salarial para octubre y noviembre.

Crece la tensión entre los estatales

El reclamo de la Fegeppba se suma a otras medidas impulsadas por los gremios estatales bonaerenses. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, convocó a un paro de actividades para reclamar el pase a planta permanente de trabajadores contratados y temporarios.

La medida incluye una movilización a la Legislatura bonaerense para solicitar que el Presupuesto provincial contemple los cargos necesarios para concretar las incorporaciones.

ATE sostuvo que la protesta busca avanzar en la regularización laboral de quienes se desempeñan bajo modalidades de contratación precarias, entre ellos becarios y trabajadores con otras formas de vinculación.

Mientras tanto, la falta de avances en la negociación salarial mantiene abierto el conflicto con los estatales. La advertencia de la Fegeppba suma presión sobre el Ejecutivo provincial, que deberá retomar el diálogo con los sindicatos en un escenario marcado por los reclamos salariales y laborales.