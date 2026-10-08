Paro y marcha de ATE por pases a planta de trabajadores

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer un paro de actividades en reclamo del pase a planta permanente de 11.000 agentes públicos bonaerenses.

La protesta incluyó una marcha a la Legislatura para exigir a todos los bloques políticos que voten en el Presupuesto 2027 la previsión para avanzar con la medida.

La medida de fuerza que afectó a algunas dependencias públicas, coincidió con el virtual freno en las negociaciones salariales entre la Provincia y los gremios estatales. Sin embargo, fue el reclamo de pase a planta permanente de unos 11 mil trabajadores el motivo central de la protesta de este sector sindical.

Desde la central aclararon que lo que reclaman no implica aumentar el número de empleados públicos, sino otorgarles estabilidad a los que ya se desempeñan allí -algunos hace muchos años- bajo regímenes de contratación de servicios o en planta transitoria.

El Presupuesto 2027 “debe contemplar recursos y políticas que permitan garantizar los derechos de las y los trabajadores estatales, fortalecer el Estado provincial y sostener las políticas públicas”, dijo en ese sentido el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.

El reclamo fue dirigido a los legisladores, pese a que el que diseña y calcula el proyecto de Presupuesto es el Poder Ejecutivo que, por otra parte, aún no lo envió al Parlamento.

Mientras tanto, como se dijo, la negociación salarial continúa estancada. Hasta ahora, los estatales recibieron un 4,5% de suba enero y febrero, otro 7,5% para el periodo marzo-abril y un 5% adicional para julio- agosto.

La Provincia no otorgó suba en el mes de septiembre y ahora se espera que aparezca un ofrecimiento para los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, la reanudación de la negociación se sigue demorando.