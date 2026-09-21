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Passaglia volvió a reclamar el traspaso del Hospital San Felipe

El intendente de San Nicolás cuestionó la recorrida de Nicolás Kreplak y pidió que la Provincia entregue el establecimiento junto con los recursos.

Por Redacción

En San Nicolás, el intendente Santiago Passaglia volvió a reclamar que el Hospital San Felipe pase a la órbita municipal y cuestionó la reciente visita del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El funcionario provincial recorrió el establecimiento la semana pasada, luego de los reclamos realizados por Passaglia sobre el estado edilicio y el funcionamiento del hospital. Tras la visita, el jefe comunal sostuvo que no hubo respuestas concretas a las necesidades planteadas.

“Vino, grabó un video y se fue sin dejar ni un tacho de pintura”, afirmó Passaglia, quien calificó la recorrida como una “visita fantasmal” y aseguró que el San Felipe “sigue igual de roto”.

El intendente también respondió a los cuestionamientos que Kreplak realizó sobre el sistema municipal de salud. Defendió las obras y el equipamiento incorporado por la comuna y aseguró que se destinaron más de 8 millones de dólares a fortalecer las prestaciones.“Lo único que hizo acá fue criticar el sistema de salud municipal, que es un ejemplo en toda la provincia”, sostuvo.

La discusión volvió a centrarse en quién debe administrar el hospital. Passaglia insistió en que el Municipio podría hacerse cargo si recibe el establecimiento junto con el presupuesto que actualmente destina la Provincia para su funcionamiento.

“En un año no lo va a conocer, va a funcionar excelente como debe. Gracias por la visita fantasmal. La próxima vení a laburar”, expresó.

La postura de Kreplak

Durante su visita, Kreplak rechazó la posibilidad de transferir el San Felipe a la Municipalidad y consideró que el planteo “no tiene sentido”. El ministro sostuvo que el gobierno local puede colaborar con el establecimiento sin necesidad de asumir su administración.

También cuestionó el funcionamiento de la atención primaria en San Nicolás. Según señaló, el Municipio cerró 21 centros de salud y una parte importante de las consultas que recibe el hospital podría resolverse en el primer nivel de atención.

El conflicto se inició con mayor intensidad en agosto, cuando Passaglia difundió imágenes del hospital y reclamó mejoras en distintos sectores, entre ellos puertas, vidrios, caldera, ascensor, sala de espera y sistema de turnos.

El proyecto de traspaso

El pedido de transferencia también llegó a la Legislatura bonaerense. Los senadores María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón Brown presentaron un proyecto para que San Nicolás pueda asumir la administración, gestión y financiamiento integral del establecimiento.

La iniciativa establece que el proceso debería comenzar con una ordenanza del Concejo Deliberante y continuar con un acuerdo entre la Provincia y el Municipio.

De concretarse, la comuna asumiría cuestiones como la administración del personal, la compra de medicamentos e insumos, el mantenimiento edilicio y la organización interna. A cambio, recibiría las partidas que actualmente están destinadas al funcionamiento del hospital.

El proyecto plantea además mantener al San Felipe como hospital público de referencia para la Región Sanitaria IV y preservar los derechos laborales de sus trabajadores. El edificio continuaría siendo propiedad de la Provincia.

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