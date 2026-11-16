Con las PASO en debate, Patricia Bullrich confirmó que irá a la reunión de la mesa política

La senadora Patricia Bullrich finalmente asistirá a la reunión de mesa política que se celebrará en Casa Rosada este martes, según confirmaron desde su entorno. El intercambio se dará en medio de un clima de tensión entre la legisladora y la cúpula de poder libertaria a raíz de sus constantes diferenciaciones que generaron malestar con el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Sin embargo, en el oficialismo admiten que necesitan de Bullrich para concretar los planes legislativos trazados por lo que evitan confrontar y postergan definiciones políticas al respecto. “Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, explicó un integrante del sector político.

Luego de tres semanas sin verse, el reducido círculo designado por el presidente Milei volverá a reunirse este martes a las 11hs. con el objetivo de intentar ordenar la agenda legislativa prevista para las últimas semanas antes de la finalización del período ordinario y la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Con la partida de León XIV, la administración libertaria apuesta a acelerar la actividad en el Congreso con particular centralidad en la reforma electoral, clave de cara a las elecciones de 2027.

El mensaje que le adjudican a Bullrich y la polémica por las colectoras

El domingo, el ex diputado Gerardo Milman, dirigente que responde a Bullrich, expresó a través de su cuenta de X que el sistema de colectoras, incluidas en el proyecto de Ley de Reforma Electoral, podría ser inconstitucional para la elección de senadores nacionales debido a que permitiría alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.

En Casa de Gobierno aseguran que se trata de una mensaje direccionado por la senadora, que anticipó que no escondería sus contrapuntos, y rechazan el planteo que encontró adhesión en más de un senador libertario. "No soy constitucionalista pero no concuerdo. Igual no entiendo por qué salió con esto", señaló un funcionario. "Los radicales que son los que la propusieron, hicieron las consultas pertinentes", expresó otro miembro del ala política.

Luego de reavivar el tema, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la idea que el proyecto obtenga dictamen e intentar lograr la media sanción el 26 de noviembre.

En el oficialismo, desde el sector que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, contabilizan al menos 38 votos que surgen del bloque propio, los aliados del PRO (pese a que su titular Martín Goerling dudó de los números), los radicales y algunos senadores que responden a gobernadores aliados.

Otros se muestran expectantes, aunque aseguran que aún no están los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Por ahora no nos dan los números", expresó un referente libertario.