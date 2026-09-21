Patricia Bullrich desmintió a Diego Santilli por el Presupuesto 2027 y recalentó la interna oficialista

La interna en La Libertad Avanza está lejos de terminar. En las últimas horas, la senadora y presidenta del bloque oficialista en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, volvió a la carga por las reducciones al área de Discapacidad contemplados en el Presupuesto 2027 y cruzó de manera directa al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El cruce se inició luego de que el exdiputado nacional justificara la falta de aviso a la legisladora argumentando que Bullrich se había retirado antes de que finalizara la reunión de la mesa política donde se abordó la pauta presupuestaria.

"Eso es mentira, cuando se habló del presupuesto yo estaba. Y (Martín) Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo", disparó la exministra este domingo durante una entrevista con LN+.

El malestar de Bullrich se hizo público la semana pasada, cuando denunció no haber sido alertada sobre las quitas en partidas sensibles previo al ingreso de la Ley de Leyes al Congreso de la Nación, asegurando que tomó conocimiento del texto recién entrada la madrugada del jueves a través de las alertas de los diputados.

Lejos de buscar una tregua, la exministra de Seguridad nacional elevó el tono de la discusión hacia adentro del espacio: "Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos".

Las declaraciones de la senadora dejan al descubierto las fallas de coordinación entre la Casa Rosada y las espadas legislativas de La Libertad Avanza, justo en la antesala del debate parlamentario por el Presupuesto en un año clave para la gestión.