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Política y Economía

Patricia Bullrich y el triunfo de Lula Da Silva: "La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta"

La senadora volvió a diferenciarse del presidente Milei

Por Redacción

La senadora Patricia Bullrich afirmó que la voluntad electoral de la gente debe respetarse, en referencia con el silencio del Gobierno nacional ante la reelección de Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", marcó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de X y expuso una vez más sus diferencias con la gestión de Javier Milei.

"Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", señaló.

Y en cuanto a Flávio Bolsonaro, que tras perder la elección presidencial contra Lula se fue de Brasil rumbo a Estados Unidos con su familia, precisó: "Sobre Flávio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel".

"La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", concluyó.

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