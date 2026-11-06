Pedido para tomar deuda por US$ 1.000 millones

Uno de los asuntos más álgidos en la discusión legislativa será la ley de Financiamiento. Kicillof pretende una autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares. Existe un tema que seguramente no pasará por alto en el debate: de la autorización para este año de un total de 3 mil millones de dólares, al mandatario le queda un remanente de mil millones.

Es decir que, si logra el OK legislativo, podrá salir a tomar deuda por el equivalente a 2 mil millones de dólares en pleno año electoral.

Cabe recordar que para aprobar este proyecto se necesitan los dos tercios de los votos de la Legislatura, por lo que se prevé que la oposición e incluso parte del oficialismo establezcan una serie de condiciones para darle el acuerdo.

DESTINOS

Con la nueva autorización, el Gobernador busca cancelar obligaciones por cerca de 900 millones de dólares surgidas en la renegociación que llevó adelante hace algunos años con bonistas que vencen el año que viene. El resto quedará para el fondo destinado a los municipios para invertir en Seguridad e inversiones en obras.

A su vez, la administración provincial buscará profundizar su presencia en el mercado local de capitales con un papel central del Programa de Letras del Tesoro. El salto en este sentido es cualitativo. El actual permiso otorgado por la Legislatura es para usar el equivalente en pesos a 250 millones de dólares, y la Ley de Financiamiento 2027 prevé usar hasta 400 millones.

ORÍGENES DIVERSOS

“La estrategia de financiamiento para 2027 buscará profundizar la diversificación de fuentes de financiamiento, fortalecer el mercado local en pesos y consolidar el financiamiento multilateral, manteniendo como objetivos centrales la sostenibilidad de la deuda y la preservación de los recursos necesarios para el desarrollo de la Provincia”, explicó López.

En ese marco, el financiamiento proveniente de organismos multilaterales y bilaterales de crédito tendrá un lugar central en las fuentes de financiamiento. En ese marco, la Provincia cuenta con desembolsos ya comprometidos para 2027, principalmente vinculados a obras de infraestructura y proyectos estratégicos para el desarrollo provincial.