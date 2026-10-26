Pensando en 2027, LLA bonaerense lanzó una campaña de afiliaciones

Con la mira puesta en las elecciones presidenciales del próximo año, La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires llevó adelante el sábado una campaña de afiliación masiva en el territorio.

Según se detalló, las mesas de afiliación estuvieron presentes en los 135 municipios bonaerenses y contaron con la presencia de senadores, diputados, concejales y dirigentes barriales.

“Es muy bueno que la gente se siga acercando y afiliando. Pero mejor que eso es ver cómo siguen demostrando su apoyo al presidente Javier Milei, al proyecto de país y cómo se acercan a escuchar nuestra propuesta para la provincia”, comentó el titular del partido en la Provincia, Sebastián Pareja.

Desde su óptica, hay “una demanda muy grande de cambiar las cosas” en territorio bonaerense y aseguró que LLA es “la opción que mejor entiende lo que sufren los bonaerenses y actúa en consecuencia”.

En ese sentido, anticipó que desde el espacio libertario continuarán “profundizando este trabajo territorial, transformando las demandas de los bonaerenses en propuestas concretas para la Provincia. Nuestro objetivo no es solamente consolidar una alternativa política, sino construir el proyecto que finalmente pueda transformar de raíz la provincia de Buenos Aires”.

Antes de la actividad, dirigentes libertarios habían anticipado que la jornada de afiliación sería ser “masiva” y “potente”, dos elementos clave para instalar el sello en el territorio.

En cuanto a la candidatura a gobernador, en la fuerza libertaria evitan dar referencias concretas. Pero ofrecen un pantallazo: estiman que, por sondeos y nivel de conocimiento, el retador del Partido Justicialista (PJ) debe ser el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Aunque hay dirigentes que piden que no se descarte a Pareja si el ministro coordinador es el postulante violeta a suceder al actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por otro lado, en el partido de Karina Milei aseguran que habrá un acuerdo electoral con el PRO, una parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y fuerzas vecinalistas. Con esos entendimientos cerrados, se discutirán las candidaturas en los 135 municipios.