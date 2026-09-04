Peregrinación Pergamino–San Nicolás: ya hay más de 400 inscriptos

La Peregrinación Diocesana Pergamino–San Nicolás volverá a convocar a cientos de fieles el próximo fin de semana y, a pocos días de la partida, ya cuenta con más de 400 personas inscriptas. La cifra supera la registrada en la edición de 2025 y se da en el marco de los 40 años de esta expresión de fe, que tendrá como lema “40 años respondiendo al llamado de María”.

La concentración está prevista para el sábado 12 de septiembre a las 5:00 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Carlos, ubicada en J. J. Valle 1113. Desde allí comenzará el recorrido hacia San Nicolás, con distintos puntos establecidos para el descanso y el acompañamiento de los peregrinos.

Durante el primer tramo habrá paradas en Peña y Acevedo. Luego, la marcha continuará hacia Guerrico, donde se celebrará una misa, uno de los momentos centrales de la primera jornada.

El recorrido seguirá hasta Conesa y finalizará esa primera etapa en Erezcano, donde los peregrinos pasarán la noche. Una de las novedades de esta edición es justamente el cambio en el lugar de alojamiento: este año el descanso será bajo techo y tendrá una capacidad limitada.

Por ese motivo, la organización solicita a quienes participen que informen previamente si se quedarán a dormir, llevarán carpa o regresarán a sus hogares. El objetivo es anticipar la organización de la recepción y garantizar mejores condiciones durante el recorrido.

El domingo 13 de septiembre, a las 6:00, los peregrinos retomarán la marcha desde Erezcano para completar el trayecto hacia San Nicolás. En el camino habrá nuevos puntos de descanso en General Rojo y Campo Salles. Una vez dentro de San Nicolás, se realizará además una parada previa al ingreso al tramo final hacia el Santuario.

La peregrinación concluirá en el Santuario de San Nicolás, donde durante la tarde el obispo monseñor Hugo Santiago celebrará la misa.

La propuesta también contempla a quienes no puedan realizar físicamente el recorrido. A través del formulario difundido por la organización, podrán dejar una intención, un pedido o un agradecimiento para que sea llevado durante la peregrinación y acompañado simbólicamente hasta los pies de María.

La organización continúa recibiendo inscripciones ante la cantidad de personas que ya confirmaron su participación. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo de manera digital enviando un mensaje de WhatsApp al 2477-385051.

También se puede realizar la inscripción de manera presencial en la Gomería El Colo, ubicada en avenida Alsina y Sarmiento, de 8:00 a 18:00. Además, habrá una instancia especial en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y San Carlos, en J. J. Valle 1113, desde el lunes 7 hasta el jueves 10 de septiembre, de 18:00 a 20:00.

El valor de la inscripción es de $6.000 y, de acuerdo con la información difundida por la organización, el plazo general se extiende hasta el 10 de septiembre.

A pocos días del inicio, más de 400 personas ya confirmaron su participación, superando la convocatoria del año pasado. La edición de este año tendrá además el marco de las cuatro décadas de la peregrinación, con dos jornadas de caminata, una noche de descanso en Erezcano, la misa en Guerrico y la llegada al Santuario de San Nicolás.