Pergamino avanza con su primer parque solar en la zona de Ayerza

El primer Parque Solar de Pergamino registra avances en su construcción y se perfila como una obra clave para la infraestructura energética del distrito. El predio, ubicado en inmediaciones de Ayerza, tendrá una capacidad de generación equivalente al consumo de aproximadamente 12.000 hogares.

El emprendimiento permitirá incorporar 10 megavatios de potencia al sistema eléctrico local y ampliar las fuentes de abastecimiento mediante energía solar. La iniciativa surgió de un acuerdo entre la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., con el acompañamiento del Municipio.

La generación fotovoltaica utiliza la radiación del sol para producir electricidad sin recurrir a la combustión de combustibles durante ese proceso. De esta manera, el proyecto apunta a diversificar la matriz energética y sumar capacidad de producción renovable.

La obra también representa una articulación entre el sector cooperativo, una empresa y el Estado municipal para impulsar infraestructura estratégica. Este tipo de iniciativas busca responder a las necesidades futuras del distrito y ampliar las alternativas de generación eléctrica.

Una vez finalizado y en funcionamiento, el parque incorporará energía solar a la red local. Su producción efectiva dependerá de factores como la radiación disponible y las condiciones de operación de la instalación.