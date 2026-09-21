Pergamino: el barrio Procrear suma cuadras de pavimento y nuevas obras de infraestructura

El barrio Procrear de Pergamino comenzó a incorporar pavimento en sus calles, con una primera etapa que contempla 26 cuadras, como parte de las obras de infraestructura destinadas a acompañar el crecimiento habitacional de la zona sur de la ciudad. Los trabajos fueron recorridos por el intendente Javier Martínez, quien destacó el cumplimiento del compromiso asumido con los vecinos.

“Hace un tiempo nos reunimos con los vecinos del Procrear y asumimos el compromiso de avanzar con la pavimentación. Hoy estamos viendo cómo ese compromiso empieza a hacerse realidad. Es una alegría poder cumplir con lo que habíamos conversado y seguir acompañando el crecimiento de este barrio”, señaló Martínez durante la recorrida.

La obra busca mejorar la circulación y los accesos a las viviendas, especialmente durante los días de lluvia, además de consolidar un sector que en los últimos años incrementó su cantidad de habitantes. Según la planificación municipal, está prevista una segunda etapa de pavimentación para 2027.

El pavimento se suma a otras intervenciones realizadas en el barrio, entre ellas la construcción y puesta en valor de la plaza, la instalación de juegos, iluminación LED, contenedores para residuos y un Centro de Atención Primaria de la Salud. También se ejecutaron trabajos de mantenimiento de calles, cordón cuneta y mejoras en distintos sectores.

Durante la recorrida también se observó la renovación de la iluminación sobre Barrancas del Paraná, una arteria utilizada por vecinos del Procrear y de barrios cercanos. Allí se colocaron luminarias LED como parte del proceso de modernización del alumbrado público.

“Barrancas del Paraná es una calle muy utilizada por los vecinos de toda esta zona y era importante también mejorar su iluminación. Son obras que quizás parecen pequeñas si se las mira de manera aislada, pero que tienen mucho impacto en la vida cotidiana”, sostuvo Martínez.

Con estas intervenciones, el Municipio busca acompañar el crecimiento urbano de la zona sur mediante obras viales, alumbrado, espacios públicos y servicios que permitan consolidar la infraestructura del barrio.