Pergamino impulsa un programa educativo para reforzar lectura y matemática

La Agencia de Desarrollo Local de Pergamino, la Subsecretaría de Educación local y la Fundación Hacemos pusieron en marcha un Plan de Apoyo Escolar orientado a fortalecer las trayectorias educativas de niños que presentan dificultades en alfabetización y matemática.

La propuesta se llevará adelante en los Puntos Clickeados y en el Centro de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre, donde se trabajará especialmente sobre comprensión lectora y resolución matemática mediante distintas herramientas pedagógicas y acompañamiento docente.

La iniciativa surgió tras los resultados reflejados en las últimas Pruebas Aprender, cuyos indicadores evidenciaron dificultades crecientes en los niveles de lectura y matemática en alumnos de todo el país. Según los datos oficiales, tres de cada diez estudiantes de tercer grado presentan desempeños rezagados en lectura y menos de la mitad alcanza el nivel esperado. En matemática, apenas el 14% logra resultados satisfactorios.

Ante este panorama, desde las instituciones participantes remarcaron la necesidad de implementar acciones sostenidas para acompañar las trayectorias escolares desde edades tempranas.

“La crisis educativa actual nos exige respuestas urgentes porque cuando un chico no aprende a leer y escribir a tiempo, o no logra resolver un problema matemático básico, el país no solo pone en riesgo su futuro, sino también la posibilidad de progreso y desarrollo”, expresó Aurelia Furnari.

El proyecto contempla además instancias de capacitación docente, evaluaciones diagnósticas, seguimiento pedagógico y entrega de materiales educativos diseñados específicamente para reforzar aprendizajes esenciales.

Entre los recursos que se utilizarán aparecen los libros “Primero ABC”, destinados al fortalecimiento de la lectoescritura, y el cuadernillo “Mate 123”, enfocado en contenidos vinculados a numeración, operaciones, geometría y medidas.

Desde la Fundación Hacemos señalaron que la propuesta apunta a promover un aprendizaje más dinámico y cercano a la realidad cotidiana de los chicos, incorporando el juego como herramienta educativa.

“Hacemos es la buena política: la que se mide en hechos y en vidas transformadas. La que todos los días logra impactar, aunque sea en una sola persona”, afirmó María Laura Alonso.

El programa también buscará fortalecer el acompañamiento escolar en sectores donde las trayectorias educativas suelen verse más afectadas, utilizando espacios comunitarios como ámbitos de contención, aprendizaje y desarrollo de hábitos de estudio.