Pergamino: la Ruta 188 cambia de concesionario y suma reclamos históricos de seguridad

La Ruta Nacional 188 iniciará una nueva etapa con la llegada de Caminos del Plata, consorcio integrado por Creditech, brazo financiero del Grupo Corven, y la constructora marplatense Plantel, que tendrá a su cargo durante los próximos 20 años la concesión y el mantenimiento del corredor. En Pergamino, el cambio reactivó los reclamos históricos de la Municipalidad, el Concejo Deliberante, vecinos, transportistas y usuarios vinculados con el estado de la calzada y la seguridad vial.

Entre las principales demandas se encuentra la reparación integral del tramo comprendido entre Guerrico y Acevedo, señalado durante los últimos años por el deterioro de la calzada. La recuperación de este sector es considerada prioritaria para quienes utilizan la ruta hacia Pergamino, San Nicolás, Junín, Rosario y otras localidades de la región.

Los pedidos también incluyen intervenciones en los sectores urbanizados de Pergamino, donde la ruta convive con barrios, escuelas, comercios, empresas y accesos a caminos rurales. En esos puntos se reclama infraestructura que permita reducir los riesgos para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, además de la construcción de cruces peatonales seguros.

Otro de los puntos mencionados es la intersección de las rutas 188 y 32, en dirección a Rosario, donde se plantea la construcción de una dársena de giro o una rotonda para ordenar el tránsito. También aparece entre las obras solicitadas una solución para el denominado Segundo Cruce.

A su vez, se reclama mejorar los accesos a establecimientos ubicados sobre la traza, especialmente el ingreso a la Escuela Agrotécnica, debido al movimiento de estudiantes, docentes y trabajadores. También se encuentra pendiente un dispositivo seguro de ingreso a Pergamino a la altura de avenida Pellegrini.

La incorporación de tecnología, como semaforización inteligente en determinados cruces, forma parte de los pedidos vinculados con la seguridad vial. A esto se suman el mantenimiento de la carpeta asfáltica y las banquinas, especialmente por el intenso tránsito de vehículos de carga.

Las distintas necesidades fueron planteadas en reiteradas oportunidades ante organismos nacionales, entre ellos Vialidad Nacional, y también ante la anterior concesionaria. Tanto el Municipio como el Concejo Deliberante realizaron gestiones por distintos puntos del corredor, mientras que usuarios y transportistas expusieron durante años las dificultades que enfrentan al circular por la ruta.