Pergamino: Martínez reafirmó su apuesta por la producción y el trabajo

En Pergamino, el intendente Javier Martínez aprovechó la inauguración oficial de la 87ª Exposición Rural para reivindicar el vínculo histórico entre la ciudad y el sector agroproductivo, al que definió como parte central de la identidad local.

Frente a representantes de instituciones y vecinos, el jefe comunal sostuvo que su gestión mantiene una misma mirada sobre el desarrollo de la ciudad pese a los cambios de escenario económico y político registrados durante los últimos años.

Martínez recordó que después de la pandemia había planteado la necesidad de “revalorizar al sector agroproductivo” y que luego comenzó a referirse a la exposición como una expresión que excede a la propia Sociedad Rural.

Para el intendente, la muestra representa también parte de la cultura, las experiencias y la historia de Pergamino. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer los vínculos entre el ámbito rural y el urbano.

“El mundo necesita nuestros alimentos, nuestra tecnología y nuestra inteligencia, y Pergamino tiene todo para ser protagonista”, recordó sobre uno de los conceptos que había expresado en ediciones anteriores.

El jefe comunal remarcó que esa mirada no depende de la coyuntura. “No cambiamos el enfoque”, afirmó, antes de sintetizar su posición con una de las frases centrales de su discurso: “Nosotros somos campo. Pergamino es campo. No es una postura, es nuestra identidad”.

A partir de esa definición, llamó a los pergaminenses a valorar las características que construyeron a la comunidad a lo largo de los años y a no dar por sentado aquello que distingue a la ciudad.

Sin embargo, Martínez aclaró que su concepto de comunidad no se limita a la actividad económica. Para ejemplificarlo, mencionó situaciones en las que una familia necesita acompañamiento ante un problema de salud.

“Somos campo, nos importa la economía, claro que nos importa. Pero antes que eso somos una comunidad que se cuida y se protege, especialmente a los que solos se les complica hacerlo”, sostuvo.

En ese punto, destacó la responsabilidad del Estado municipal y planteó que la administración pública debe complementarse con el esfuerzo de los vecinos para atender las necesidades de quienes atraviesan momentos difíciles.

Otro de los conceptos que atravesó su intervención fue la necesidad de proyectar el futuro. “El futuro se cuida”, afirmó, y propuso utilizar como guía tres pilares: “la producción, el trabajo y el diálogo”.

También se refirió al manejo de los recursos municipales y sostuvo que quienes administran fondos públicos tienen una responsabilidad tanto ética como vinculada con la eficiencia.

“Cada peso bien administrado es una obra que se hace, un servicio que funciona, un problema que se resuelve”, señaló Martínez, quien consideró que una buena gestión implica responder a los vecinos que sostienen al Estado con sus recursos.

Hacia el cierre, el intendente destacó el camino de la Sociedad Rural de Pergamino hacia su centenario y valoró el rol que la institución tuvo durante las distintas etapas de la actividad productiva local. “Estoy convencido de que lo mejor no está atrás: está adelante”, expresó.

Finalmente, llamó a preservar la identidad pergaminense y concluyó: “Si cuidamos lo que somos, si valoramos lo que tenemos y si seguimos eligiendo la producción, el trabajo y el diálogo, el Pergamino que viene va a ser más grande que el que conocimos”.