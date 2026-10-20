Pese al acuerdo, paran dos gremios docentes

La mayoría de los gremios docentes aceptó el aumento salarial del 6% que, tras varias negociaciones infructuosas, ofreció el gobierno de la provincia de Buenos Aires el viernes. Así lo anunció ayer la administración que encabeza Axel Kicillof. Sin embargo, un sindicato de peso define hoy si avala o rechaza la propuesta, mientras que otros sectores más intransigentes convocaron a una huelga para mañana.

La oferta provincial consta de un incremento del 6%, dividido en dos tramos: 3% en octubre y 3% en noviembre sobre la base del sueldo de septiembre, junto con el compromiso de reabrir la discusión en diciembre.

Los primeros en aceptar la suba fueron los gremios Amet, Sadop, Suteba y Udocba, que a su vez integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

En esos sindicatos, luego de analizar la propuesta oficial con las bases, se resolvió aprobar “por mayoría” la oferta de mejora salarial y condiciones laborales, “como la implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario, modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional, avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de las Licencias Parentales”.

Suspenso y rechazos

Dentro del FUDB, la que todavía debe una respuesta es la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que hoy se reunirá en Congreso Extraordinario para decidir si acepta o declina el ofrecimiento.

Quien ya rechazó el aumento por “insuficiente” fue la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires, que concretará un paro hoy y convocó a una olla popular para mañana en Plaza San Martín. Según advirtieron desde este gremio, solo $10.491 “van al básico” por lo que cuestionaron por “miserable la propuesta que le da la espalda a las necesidades de la docencia bonaerense”.

También la rama Multicolor de Suteba se opuso a la oferta del Gobierno provincial y la calificó como “miserable”, a la par que llamó a un cese de actividades para mañana y a una movilización a la Dirección General de Cultura y Educación para el jueves.

Desde este sector le apuntaron a la conducción provincial de Suteba por aprobar “sin mandato de las escuelas y de forma exprés esta miseria que nos deja con salarios de pobreza y con sobrecarga laboral”. Además, prometieron continuar con “48 horas de lucha la semana siguiente”.