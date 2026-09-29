En Junín, Petrecca cuestionó a IOMA por las demoras a psicólogos

En Junín, el senador bonaerense del PRO Pablo Petrecca cuestionó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires por la situación de los profesionales de Psicología que brindan prestaciones a través de IOMA y planteó que las políticas de prevención deben estar acompañadas por una atención sostenida.

La crítica surgió luego de que la Provincia difundiera la campaña “¿Estás? Estoy”, destinada a promover la prevención del suicidio y el acompañamiento ante situaciones relacionadas con la salud mental.

“¿‘Estás? Estoy’, dice la campaña de la Provincia para hablar de salud mental y prevenir el suicidio. Es un mensaje necesario. Pero no alcanza con preguntar si después el propio Estado no garantiza que haya un sistema preparado para responder”, sostuvo Petrecca.

El planteo se relaciona con el conflicto que mantienen los psicólogos prestadores de IOMA. El Colegio de Psicólogas y Psicólogos informó que los profesionales realizarán un paro de 24 horas el viernes 2 de octubre, en reclamo por el pago de honorarios correspondientes a prestaciones realizadas durante junio, julio y agosto.

Según la entidad, los prestadores todavía no percibieron la totalidad de esos honorarios. El sector sostiene que las demoras afectan las condiciones en las que se desarrollan las prestaciones y pueden dificultar la continuidad de los tratamientos de los afiliados.

Para Petrecca, la situación excede la campaña de prevención. “La salud mental no puede quedarse en una campaña. Prevenir también es construir un sistema que funcione todos los días, garantizar profesionales, sostener los tratamientos y hacer que el Estado cumpla con quienes atienden a los bonaerenses”, afirmó.

El senador también recordó que presentó iniciativas vinculadas con la atención de la salud mental. En junio ingresó un pedido de informes sobre el acceso a estos servicios, que permanece en estudio en la Comisión de Salud Pública.

Además, impulsa un proyecto de ley para incorporar profesionales con título habilitante en Psicología a los Equipos de Orientación Escolar. La iniciativa corresponde al expediente E 253 del período legislativo 2026-2027.

La campaña provincial cuenta, entre otras herramientas, con la línea 0800-222-5462 y un buscador de centros de salud mental y hospitales.

Petrecca reclamó que la Provincia regularice la situación con los prestadores de IOMA y garantice la continuidad de las prestaciones. “Cuando alguien pregunta ‘¿Estás?’, la respuesta tiene que ser mucho más que un slogan. Tiene que haber alguien del otro lado. Y garantizar que eso ocurra es responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.