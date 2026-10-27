Petróleo en Malvinas: la Justicia unificó causas

La Cámara Federal decidió que dos de las denuncias del Gobierno por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas se tramiten en conjunto, para evitar “pronunciamientos contradictorios” sobre la soberanía del país.

El juez Eduardo Farah resolvió un conflicto de competencia y concedió que las causas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 pasen a quedar bajo la órbita del Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La primera denuncia fue realizada por la Cancillería contra la petrolera británica Desire Petroleum, por la explotación en el yacimiento Sea Lion.

La otra apunta a la explotación de petróleo en otro sector de la plataforma continental argentina por parte de otra empresa, sin permisos del Gobierno argentino.

Pese a que Ercolini rechazó la competencia, Farah consideró que “la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación”.

“Las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”, expresó.Además, apuntó la importancia de evitar “pronunciamientos contradictorios” ya que ambas denuncias se refieren a “los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas”.

El proyecto DE SOBERANÍA

El oficialismo, mientras, buscará hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dictaminar el proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”, pero hasta el momento no se aseguró las firmas necesarias y enfrenta un panorama adverso.

Persistirían diferencias en torno a una serie de artículos que la Casa Rosada se resiste a modificar o eliminar, y que podrían desembocar en una nueva postergación, luego de que la semana pasada se suspendiera el plenario.

En un clima de incertidumbre se reunirán las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto este martes a las 16 hs en el Anexo C de la Cámara baja, en medio de negociaciones que lleva adelante y supervisa la Casa Rosada.