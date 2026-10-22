Piden ampliar indagatoria a Spagnuolo

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las indagatorias al exdirector ejecutivo de la ANDIS Diego Orlando Spagnuolo y a otros imputados, en el marco de la causa por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo. El planteo fiscal también alcanzó al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; al lobbista Pablo Atchabahian; al empresario Miguel Ángel Calvete; y al presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros.

Según el dictamen mencionado en el expediente, los investigadores atribuyeron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo por parte de Calvete, además de montos en efectivo detectados en instancias previas del caso. Los fiscales sostuvieron que pudieron corroborar que Calvete gestionó un viaje de Spagnuolo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, con pasajes de avión, hospedaje y servicios de asistencia al viajero.

De acuerdo con la acusación, una secretaria de Calvete afirmó que la operatoria estaba destinada a “pagar favores políticos”.