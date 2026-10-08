Piden cambiar una imagen de Evita por la de Messi

El exlegislador de la ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán impulsa un proyecto de ley “para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi”, confirmó en su cuenta de la red social X. En esta oportunidad, el exmarido de la modelo “Pampita” Ardohain dejó de lado su idea inicial de demoler el edificio ubicado en plena Avenida 9 de Julio y ahora, en cambio, pretende sustituir una de las imágenes de Evita que están ubicadas en dos de sus fachadas por la del astro del fútbol, que se retiró de la Selección.

En la iniciativa que lleva por nombre “homenaje permanente”, Moritán propone realizar una intervención artística en la construcción que fue declarada Monumento Histórico Nacional en la Ley 25.582.

La idea consiste en colocar una representación “monumental” de Messi en una de las fachadas y para eso, autorizar al Poder Ejecutivo a efectuar “el retiro, relocalización o readecuación” de una de las imágenes de Eva Perón.