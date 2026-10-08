Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EN EDIFICIO EMBLEMÁTICO

Piden cambiar una imagen de Evita por la de Messi

X (@bigbangnw)

Por Redacción

El exlegislador de la ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán impulsa un proyecto de ley “para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi”, confirmó en su cuenta de la red social X. En esta oportunidad, el exmarido de la modelo “Pampita” Ardohain dejó de lado su idea inicial de demoler el edificio ubicado en plena Avenida 9 de Julio y ahora, en cambio, pretende sustituir una de las imágenes de Evita que están ubicadas en dos de sus fachadas por la del astro del fútbol, que se retiró de la Selección.

En la iniciativa que lleva por nombre “homenaje permanente”, Moritán propone realizar una intervención artística en la construcción que fue declarada Monumento Histórico Nacional en la Ley 25.582.

La idea consiste en colocar una representación “monumental” de Messi en una de las fachadas y para eso, autorizar al Poder Ejecutivo a efectuar “el retiro, relocalización o readecuación” de una de las imágenes de Eva Perón.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?