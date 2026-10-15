El diputado provincial Manuel Passaglia cuestionó el fallo del magistrado Alejandro López, quien absolvió a los acusados por un bloqueo ocurrido en 2021. El legislador consideró que la resolución perjudica el derecho a trabajar y reclamó que se investigue la actuación del juez.

El diputado provincial Manuel Passaglia anunció que presentó un pedido de jury contra el juez Alejandro López, luego de que el magistrado absolviera a los acusados por el bloqueo a una empresa de San Pedro ocurrido en 2021. El legislador cuestionó los fundamentos de la resolución y sostuvo que la decisión judicial desconoce los perjuicios que sufrió la firma afectada.

Según relató Passaglia en una publicación, durante varios días un grupo de personas se instaló en los accesos de la empresa de la familia Rey e impidió la salida de vehículos, lo que limitó el funcionamiento de la firma. El dirigente señaló que el juez reconoció la existencia del bloqueo, pero entendió que los involucrados estaban ejerciendo legítimamente un derecho.

“Es una locura. Un derecho que atropella los derechos de muchas otras personas no puede justificarse. Una cosa es reclamar. Otra es plantarte en la puerta de una empresa y no dejarla trabajar”, expresó el diputado al cuestionar el criterio adoptado en el fallo.

En ese sentido, advirtió que decisiones de este tipo pueden transmitir un mensaje de impunidad frente a los bloqueos y dejar desprotegidos a quienes buscan desarrollar su actividad laboral y comercial. “Yo no pienso dejarlos solos”, afirmó, en referencia a la familia propietaria de la empresa.

Passaglia confirmó que solicitó la apertura de un jury para que se investigue la actuación del magistrado y los fundamentos de su resolución. “Ser juez no te hace intocable. Si tomás una decisión de esta gravedad, tenés que dar explicaciones”, sostuvo.

El pedido busca que se evalúe la conducta del juez López a raíz de su intervención en el caso. La presentación anunciada por el legislador abre un nuevo capítulo en la controversia por el bloqueo ocurrido en San Pedro y por los límites entre el derecho a la protesta y el derecho a trabajar.