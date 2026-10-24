Piden evitar que la Provincia y CABA hagan elecciones simultáneas con distintos sistemas

La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realicen sus elecciones locales el mismo día que los comicios presidenciales de 2027 encendió las alarmas en la Justicia electoral. Desde la Cámara Nacional Electoral advierten que la convivencia de distintos sistemas de votación, con boletas y urnas separadas, podría provocar demoras, complicaciones logísticas y mayores exigencias de seguridad durante la jornada.

El escenario adquiere especial relevancia en territorio bonaerense, donde se concentra cerca del 40% del padrón nacional. A ese porcentaje se suma el peso electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que representa alrededor del 8% de los votantes del país. En conjunto, ambos distritos reúnen casi la mitad del electorado argentino, por lo que cualquier dificultad en la organización podría tener consecuencias sobre el desarrollo de los comicios.

Según señalaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral, la realización de elecciones concurrentes implica mucho más que incorporar dos boletas en cada mesa. El procedimiento requiere organizar circuitos de votación diferenciados, garantizar la custodia de urnas independientes y coordinar el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el tiempo que demandará votar. Si se mantiene el esquema previsto, cada ciudadano deberá emitir su sufragio para los cargos nacionales mediante un instrumento y luego repetir el procedimiento para las categorías provinciales o locales, con otro sistema.

En la Justicia consideran que esta modalidad podría extender los tiempos de permanencia de los electores en los establecimientos y generar dificultades en las mesas con mayor concurrencia.

El debut presidencial de la Boleta Única de Papel

Una de las particularidades de las elecciones de 2027 será la utilización, por primera vez en una elección presidencial, de la Boleta Única de Papel (BUP). El mecanismo comenzó a aplicarse a nivel nacional en los comicios legislativos de 2025, pero su implementación para elegir presidente y vicepresidente supondrá una nueva instancia para el sistema electoral.

En caso de que la Provincia decida hacer coincidir sus elecciones con las nacionales y mantenga su mecanismo tradicional, los bonaerenses deberán utilizar dos instrumentos diferentes: la Boleta Única de Papel para las categorías nacionales y las boletas partidarias, conocidas como listas sábana, para los cargos provinciales.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, cuenta con un régimen electoral propio y antecedentes de utilización de la Boleta Única Electrónica.

La combinación de procedimientos obligaría a disponer de urnas independientes y establecer mecanismos específicos para la distribución, custodia y posterior traslado del material electoral.

Esa organización demandaría mayores recursos humanos y operativos, además de una coordinación más compleja entre las autoridades nacionales y locales.

El antecedente de las demoras en 2023

La preocupación de la Justicia electoral encuentra un antecedente en las elecciones primarias de agosto de 2023, cuando la Ciudad de Buenos Aires decidió realizar comicios concurrentes utilizando dos sistemas diferentes.

En aquella oportunidad, los ciudadanos votaron con boletas partidarias de papel para los cargos nacionales y mediante Boleta Única Electrónica para elegir autoridades porteñas.

La experiencia estuvo atravesada por largas filas, demoras y problemas técnicos en las máquinas utilizadas para la elección local. Las dificultades provocaron cuestionamientos de la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien advirtió sobre los inconvenientes que afectaron el desarrollo de la jornada.

Como consecuencia de esos problemas, para las elecciones generales de octubre se abandonó la modalidad electrónica. Finalmente, los porteños votaron las categorías nacionales y locales con boletas de papel, utilizando un mismo sobre y una sola urna.

Ese antecedente vuelve a ser considerado por las autoridades electorales ante la posibilidad de que en 2027 se repita una organización con instrumentos de votación diferentes.

La Provincia deberá definir su calendario

La decisión de unificar o desdoblar las elecciones corresponde a cada jurisdicción. Tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad tienen la facultad de establecer cuándo elegirán a sus autoridades locales, dentro de los límites fijados por sus respectivas legislaciones.

La normativa nacional permite realizar elecciones simultáneas o concurrentes, aunque establece condiciones específicas para coordinar ambos procesos. Con la incorporación de la Boleta Única de Papel, se dispuso que las categorías nacionales y provinciales no pueden compartir una misma boleta y que, cuando se utilizan instrumentos separados, deben disponerse urnas diferentes.

En ese contexto, la Justicia electoral busca que las definiciones políticas se adopten con suficiente anticipación para organizar la distribución de materiales, la capacitación de las autoridades de mesa y los operativos de seguridad.

La preocupación es particularmente importante en Buenos Aires, por la cantidad de establecimientos, mesas y electores que intervienen en cada elección.

Las PASO, otra definición pendiente

A las dificultades que podría generar la concurrencia electoral se suma otro interrogante: la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno nacional impulsa su eliminación o una nueva suspensión, aunque todavía no existe una definición legislativa que permita establecer cómo se desarrollará el calendario de 2027.

Las primarias nacionales fueron suspendidas para las elecciones legislativas de 2025, pero esa medida tuvo carácter excepcional y no implicó su eliminación definitiva.

Desde la Justicia electoral también reclaman que esta discusión se resuelva cuanto antes, debido a que la realización o suspensión de las PASO modifica los plazos de organización, la preparación de los padrones y la planificación de los comicios.

Así, mientras se acerca el año electoral, las autoridades deberán resolver dos cuestiones centrales: si los bonaerenses votarán autoridades nacionales y provinciales en una misma jornada y si habrá elecciones primarias antes de las generales. Ambas decisiones tendrán impacto directo en la organización de los comicios y en la modalidad de votación de millones de ciudadanos.