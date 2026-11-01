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Para cubrir deuda

Piden financiamiento a organismos mundiales

Por Redacción

La aprobación de la tercera revisión del acuerdo a nivel del personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) aportó datos sobre el ingreso de divisas antes de fin de año, mientras el equipo económico analiza instrumentos que podrían sumarse al esquema del próximo año.

El Gobierno avanza en la obtención de U$S1.000 millones antes del cierre del año, una cifra que podría aportar recursos dentro de un programa financiero que registró obstáculos en el mercado de capitales local.

El programa financiero que presentó el ministro de Economía Luis Caputo contemplaba colocaciones por U$S6.000 millones en el mercado de capitales local durante 2026. Las colocaciones de los bonos AO27 y AO28 aportaron U$S4.000 millones, pero la interrupción del AO29 dejó pendiente una parte de los dólares previstos en esa fuente.

En lo que va de 2026, el Gobierno logró conseguir préstamos por U$S3.200 millones a partir de garantías de organismos internacionales. De ese monto, U$S2.000 millones correspondieron a un crédito garantizado por el Banco Mundial. Los restantes U$S1.200 millones estuvieron respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) aprobaron garantías para esas operaciones.

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