Piden interpelar al canciller Pablo Quirno por el paso de Bolsonaro por la Argentina

Un proyecto de resolución que pide interpelar al canciller Pablo Quirno por el ingreso a la Argentina y posterior salida en un avión privado del senador brasileño Flávio Bolsonaro fue presentado hoy en la Cámara baja por el diputado nacional Pablo Juliano.

La iniciativa pide explicaciones al canciller sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a los Estados Unidos, pese a una presunta prohibición judicial de abandonar Brasil, y para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei facilitaron su traslado.

La iniciativa solicita que Quirno comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador brasileño.

Uno de los principales interrogantes apunta al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presunta presencia en Puerto Iguazú durante el traslado de Bolsonaro es mencionada en el proyecto. Juliano exige determinar si el funcionario mantuvo contactos con el senador o intervino en la organización del vuelo privado.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

Otro punto involucra a la empresa Baires Fly S.A., señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. El legislador reclama identificar quién contrató y financió el vuelo.

Juliano, de extracción radical pero distanciado de la conducción partidaria, también exige explicaciones sobre las consecuencias diplomáticas del episodio y sobre la decisión del Gobierno nacional de no felicitar al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva por su reelección, en medio de las diferencias políticas entre ambos mandatarios.

El proyecto, que contiene 91 preguntas dirigidas al canciller, reclama la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales.