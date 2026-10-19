Piden jury al juez que absolvió al jefe Camionero

El exintendente de San Nicolás y actual diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un pedido de juicio político (jury de enjuiciamiento) contra el juez Alejandro López.

El magistrado, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, dictó la semana pasada la absolución del dirigente de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y de otros seis acusados en la causa por el bloqueo a la pyme Rey Distribución en San Pedro.

Puntos clave de la presentación

• Acusación principal: la denuncia imputa al juez López por presunto mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes en sus funciones.

• Cuestionamiento de los fundamentos: Passaglia y su abogado patrocinante argumentan que el magistrado justificó un bloqueo de cinco días amparándose únicamente en la existencia de reclamos laborales previos, omitiendo analizar individualmente si la modalidad y la extensión de la medida constituían una huelga legítima o excedían los límites legales.

• Uso incorrecto de doctrina histórica: el escrito objeta que el juez haya utilizado de manera “descontextualizada” un fallo histórico de la Corte Suprema de 1958 (caso Kot) para justificar la improcedencia de la vía penal en este conflicto colectivo.

• Alcance del pedido: la denuncia no solicita revertir la absolución ni condenar a los implicados (lo cual corresponde a las apelaciones de las fiscales), sino examinar formalmente la actuación del juez para determinar si cabe su remoción del cargo.

El dictamen del juez López generó un fuerte rechazo de sectores empresariales y políticos de esa ciudad. En sus argumentos, el magistrado dio por probado el bloqueo de accesos pero consideró las acciones como “atípicas” por estar ligadas al legítimo ejercicio del derecho de huelga, argumentando que no hay forma de ejercer dicho derecho sin afectar la propiedad u otros derechos de terceros. Al mismo tiempo, ordenó la inmediata liberación de Cabaleyro, quien cumplía prisión domiciliaria desde su arresto en 2022