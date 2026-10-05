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Tras los incidentes

Piden remover a Grabois de la Cámara de Diputados

Por Redacción

El diputado nacional Sergio Capozzi, del espacio Provincias Unidas, presentó un pedido para remover a su par Juan Grabois de la Cámara Baja, luego de los incidentes protagonizados por el legislador de Unión por la Patria durante un plenario de comisiones en el que se debatía el controvertido proyecto del oficialismo sobre Defensa de la Soberanía.

Capozzi explicó que su solicitud de remoción se fundamenta en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, señaló que el primer paso es la conformación de una comisión evaluadora integrada por representantes de los bloques mayoritarios.

Esa comisión deberá analizar las versiones taquigráficas, registros audiovisuales y testimonios disponibles.

Si considera que existen elementos suficientes, el diputado cuestionado tendrá la posibilidad de realizar su descargo.

Luego, si se mantiene la propuesta de sanción, el tema llegará al recinto y será el conjunto de los diputados el que determine si corresponde avanzar con la medida.

En la misma línea, el oficialismo presentó su propia iniciativa para excluir a Grabois de Diputados.

El proyecto de resolución firmado por la libertaria Silvana Giudici propone “excluir del seno de esta H. Cámara al Diputado Nacional Juan Grabois por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”, por lo ocurrido el miércoles pasado en comisiones, cuando el legislador salió en defensa de Myriam Bregman y casi se va a las manos con dirigentes libertarios.

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