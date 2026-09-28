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Política y Economía

Piden tratar el Consejo Local de Hábitat ante la crisis habitacional en Mar del Plata

La iniciativa de entidades profesionales busca generar un espacio de planificación urbana y abordar las dificultades de acceso a la vivienda.

Por Redacción

En General Pueyrredon, el concejal de Unión por la Patria Diego García reclamó que se trate la creación del Consejo Local de Hábitat, una propuesta impulsada por el Colegio de Arquitectos y Urbanismo y el Colegio de Técnicos ante las dificultades para acceder a una vivienda y el crecimiento desordenado de la ciudad.

El proyecto fue presentado en dos oportunidades ante el Concejo Deliberante, pero hasta el momento no recibió tratamiento en las comisiones. García cuestionó que la iniciativa continúe sin avanzar y pidió incorporarla a la agenda legislativa.

El edil describió un escenario urbano marcado por un crecimiento que, según sostuvo, se desarrolla de manera “desordenada y fragmentada”, con barrios privados y nuevos desarrollos que concentran servicios, mientras otros sectores permanecen postergados y sin infraestructura.

A esta situación se suma, de acuerdo con el concejal, la existencia de viviendas ociosas mientras miles de familias trabajadoras tienen dificultades para acceder a un lote o una vivienda propia.

García también señaló que el Municipio adhirió a la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat mediante la Ordenanza N° 22.014, pero cuestionó que el Ejecutivo todavía no haya puesto en funcionamiento el Consejo Local previsto por esa normativa.

El expediente original había sido presentado en julio de 2024 y quedó archivado en la comisión de Obras sin ser debatido. La propuesta volvió a presentarse en abril de este año, aunque tampoco fue convocada para su tratamiento.

Ante la falta de avances, las entidades profesionales recurrieron en junio a una Banca Abierta para plantear la necesidad de generar un espacio de diálogo institucional.

“General Pueyrredon no puede seguir creciendo al ritmo de la especulación o del parche cuando nos desborda la urgencia”, sostuvo García. En ese sentido, destacó el aporte de colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales para discutir la expansión urbana y la planificación de infraestructura.

El concejal agregó: “Hablamos de una herramienta que ni siquiera implicaría recursos específicos, se trata de un ámbito meramente consultivo; lo que falta acá es la decisión política de sentar a todos los actores para construir una ciudad más justa”.

Finalmente, García pidió que el proyecto sea incorporado a la agenda de la comisión de Obras y que se convoque a las entidades que impulsaron la iniciativa para abrir un debate técnico y social sobre el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda.

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