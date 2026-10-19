Pinamar cobrará por circular en los médanos y hay inquietud turística

A pocas semanas del inicio de una nueva temporada de verano, una polémica comienza a instalarse en la Costa Atlántica y amenaza con modificar el movimiento turístico en uno de sus destinos más tradicionales. La Municipalidad de Pinamar decidió implementar nuevos cobros y exigencias para los vehículos que circulan por sus médanos, especialmente en la zona conocida como La Frontera, una medida que busca mejorar la seguridad y obtener recursos para el mantenimiento ambiental, pero que también despierta preocupación por sus posibles consecuencias económicas. El temor es que una parte de los visitantes que cada verano llegan con cuatriciclos, UTV y camionetas 4x4 decida trasladarse hacia otros balnearios para evitar los nuevos costos.

La controversia plantea una situación particular para Pinamar: mientras el gobierno municipal pretende ordenar una actividad que durante años estuvo atravesada por accidentes, circulación irregular y dificultades de control, los cuestionamientos apuntan a que el nuevo esquema podría desalentar a un segmento del turismo que genera un importante movimiento comercial en temporada alta.

En ese escenario, Villa Gesell, Miramar y otros sectores de la Costa Atlántica aparecen entre los posibles destinos alternativos para quienes acostumbran a disfrutar de los vehículos todoterreno. Aunque todavía no existen cifras que permitan confirmar un desplazamiento de visitantes, el debate ya está instalado y promete extenderse hasta el verano.

CUÁNTO COSTARÁ CIRCULAR POR LOS MÉDANOS

El nuevo esquema, aprobado por la Asamblea de Mayores Contribuyentes de Pinamar, comenzará a regir el próximo 1 de diciembre y establece diferentes obligaciones según el tipo de vehículo. Los propietarios de UTV, cuatriciclos y motos de motocross deberán inscribirse en un Registro Único Municipal, que tendrá un costo inicial de $205.320 y deberá renovarse anualmente por $136.880.

El trámite se realizará de manera digital y permitirá identificar a cada unidad mediante chapas municipales o códigos QR, según corresponda. La obligación alcanzará a todo el partido de Pinamar, aunque la circulación continuará sujeta a las restricciones y corredores habilitados para cada categoría. Mientras, en el caso de las camionetas 4x4 que pretendan ingresar a La Frontera y no estén comprendidas en las exenciones, se aplicará una Ecotasa con valores diferenciados según el tiempo de permanencia.

El permiso semanal tendrá un costo final de $55.607,50, mientras que el mensual ascenderá a $106.937,50. Para quienes quieran utilizar la zona durante toda la temporada, entre el 15 de noviembre y el 30 de abril, el importe llegará a $320.812,50. El permiso anual, en tanto, alcanzará los $427.750.

Los UTV, cuatriciclos y motos de motocross inscriptos en el registro municipal y con sus derechos abonados estarán exentos de la Ecotasa, al igual que determinados vehículos radicados y municipalizados en Pinamar.

EL TEMOR A PERDER TURISTAS Y ACTIVIDAD COMERCIAL

Más allá de los montos, el principal interrogante está relacionado con las consecuencias que la medida podría tener sobre la actividad turística.

La Frontera se convirtió con los años en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados a los vehículos todoterreno. Durante el verano, numerosos visitantes llegan a la zona con sus camionetas, cuatriciclos y UTV, una actividad que también genera consumo en alojamientos, restaurantes, estaciones de servicio, comercios y talleres especializados. El eventual traslado de parte de ese público hacia otros destinos podría tener efectos que excedan la recaudación municipal.

El referente del motociclismo Javier Pizzolito analizó las nuevas restricciones y las dudas que generan entre los usuarios. En ese contexto, comenzaron a mencionarse otros destinos, como Miramar y Médano Blanco, entre las alternativas para quienes buscan espacios donde practicar actividades todoterreno.

Villa Gesell también aparece en la discusión por su cercanía geográfica, aunque allí existen regulaciones propias para la circulación de cuatriciclos y otros vehículos, por lo que no necesariamente representa una alternativa con las mismas condiciones que La Frontera.

El interrogante económico es concreto: si una parte de los visitantes decide modificar sus vacaciones para evitar los nuevos pagos, Pinamar podría resignar ingresos indirectos en distintos sectores comerciales. Sin embargo, todavía no hay estimaciones oficiales sobre cuántos turistas podrían tomar esa decisión ni sobre el impacto que tendría en la economía local.

LA SEGURIDAD Y EL AMBIENTE, LOS ARGUMENTOS MUNICIPALES

Desde la Municipalidad de Pinamar, conducida por el intendente Juan Ibarguren, sostienen que las nuevas disposiciones forman parte de un programa de ordenamiento de la circulación y protección ambiental.

La zona de médanos ha sido escenario de numerosos accidentes durante distintas temporadas, algunos de ellos fatales, vinculados con maniobras imprudentes, competencias informales, menores al volante y falta de medidas de seguridad.

El nuevo registro permitirá identificar los vehículos y sus titulares mediante controles, lectores de patentes y sistemas digitales de infracciones.

Por su parte, la Ecotasa fue concebida como un instrumento para financiar tareas de remediación, recomposición y mantenimiento de los médanos costeros.

Durante el tratamiento legislativo, el concejal Daniel Jouffré defendió la necesidad de identificar a los vehículos todoterreno para mejorar los controles y determinar responsabilidades ante eventuales accidentes. Otros representantes acompañaron el objetivo de regular la actividad, aunque reclamaron mayores consensos.

La iniciativa fue aprobada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes, pese al rechazo de sectores de la oposición que cuestionaron distintos aspectos del esquema tributario.

COSTA ESMERALDA Y UNA CONTROVERSIA

Otro de los focos de conflicto está relacionado con los residentes de Costa Esmeralda, el desarrollo inmobiliario ubicado en el partido de La Costa, cuyos propietarios utilizan habitualmente los accesos hacia La Frontera.

Durante el debate previo a la aprobación de las modificaciones, el concejal Leo Nápoli se había manifestado a favor de establecer un cobro para quienes ingresaran desde ese sector, siempre que los recursos se utilizaran para fortalecer la atención sanitaria. “No me parece mal, siempre y cuando ese dinero sea destinado a reforzar el sistema de salud”, sostuvo el edil, al referirse a los costos que representan las emergencias y los accidentes en los médanos.

En contraposición, el abogado y residente de Costa Esmeralda Rodrigo Bonzo cuestionó el proyecto original al considerar que un cobro dirigido específicamente a los vecinos de ese desarrollo inmobiliario sería discriminatorio. Calificó aquella propuesta como “totalmente ilegal e inconstitucional” y advirtió sobre la posibilidad de presentar acciones judiciales de amparo.

UN VERANO QUE PONDRÁ A PRUEBA LA NUEVA MEDIDA

La controversia llega en un momento particularmente sensible para los destinos de la Costa Atlántica, que comienzan a prepararse para recibir a miles de visitantes durante la temporada estival. Para Pinamar, el desafío será comprobar si las nuevas disposiciones permiten mejorar la seguridad, identificar a los infractores y obtener recursos para el mantenimiento ambiental sin desalentar a quienes tradicionalmente eligen sus playas.

Del otro lado, los usuarios deberán evaluar si están dispuestos a afrontar los nuevos costos o si prefieren trasladar sus actividades hacia otros puntos del litoral bonaerense. La discusión también deja planteado un interrogante para los comerciantes y prestadores turísticos: cuánto pesa este segmento de visitantes dentro de la economía de verano y qué ocurriría si una parte decidiera cambiar de destino.

Por ahora, el posible desplazamiento de turistas es una advertencia y no un fenómeno cuantificado. Pero con la entrada en vigencia del nuevo sistema prevista para diciembre, la temporada 2027 será la primera prueba concreta de una decisión que busca ordenar los médanos y que, al mismo tiempo, abrió una controversia sobre sus consecuencias para el turismo y la economía de Pinamar.