Pisó el acelerador: la inflación mayorista fue 2,1%

La inflación mayorista registró una suba del 2,1% en agosto, lo que significó una aceleración de 1,3 puntos porcentuales frente a julio, cuando había cerrado en 0,8%. La cifra fue difundida por el INDEC.

Así, la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en agosto fue superior a la inflación minorista, ya que los precios al consumidor se movieron 1,7% en el mismo período. Además, el indicador acumuló un alza de 19,1% en los primeros ocho meses del año y del 29,8% en los últimos 12 meses.

De esta manera, el indicador que mide la evolución de los valores a los que los productores e importadores venden en el mercado local reflejó una sostenida presión en los costos de los insumos de origen primario y exterior.

La evolución de los precios mayoristas durante el mes pasado se explicó por las subas del 2,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los importados.

Según detalló el Indec, dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron petróleo crudo y gas, con 0,71 puntos porcentuales; productos agropecuarios, con 0,25 puntos; alimentos y bebidas, con 0,17 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,14 puntos; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10 puntos.

Como contrapartida, la industria operó como un factor de contención para el índice.

Los productos manufacturados registraron una variación promedio de apenas 1,3%, con subas acotadas en rubros de alto consumo como alimentos y bebidas (1,4%), refinados del petróleo (1,0%) y sustancias químicas (0,7%). Únicamente ciertas categorías específicas, como equipos e instrumentos de medicina o productos de madera (ambos con 2,4%), mostraron incrementos por encima de esa media.

El Indec publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos, mostró una suba de 2,1% en agosto y un alza interanual de 29,8%.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró un incremento de 2,3% en el octavo mes del año y una suba interanual de 28,9%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos, tuvo un aumento de 2,3% en agosto y una variación de 29,7% en los últimos 12 meses.

LA CONSTRUCCIÓN

El Indec también publicó el nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a agosto de 2026, que registró una suba del 2,5%. El dato resultó 0,4 puntos más alto que el del mes anterior (2,1% en julio).

El indicador mostró un alza del 33,2% interanual y acumuló un incremento del 22% en los primeros ocho meses del año.

Según el organismo estadístico, el mes pasado los materiales subieron 1,7%. Entre los ítems de obra que más se encarecieron en agosto estuvieron yesería (5,6%), instalación eléctrica (4,2%), pintura (3,6%), otros trabajos y gastos (3%) e instalación de gas (2,9%).

Con respecto a la mano de obra, el costo creció 3,2%. El Indec indicó que la mano de obra asalariada aumentó 2,9%, mientras que los subcontratos de mano de obra avanzaron 4,8%. El organismo explicó que la variación del capítulo reflejó el acuerdo salarial de la UOCRA aplicable desde agosto.

Los gastos generales, por su parte, tuvieron un incremento mensual del 2,2%.